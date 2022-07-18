　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她控鄰「連6年深夜辦法事」快崩潰　警拒受理嗆陳情也沒用

桃園民眾C小姐指控八德分局警方刁難、拒絕受理報案。（翻攝Google Maps）

▲桃園民眾C小姐指控八德分局警方刁難、拒絕受理報案。

圖文／鏡週刊

第3起案件，被投訴的是桃園市警局八德分局。1名Ｃ小姐告訴本刊，她與家人同住八德區一處透天厝，6年前，大溪知名的迎富送窮財神廟前任副主委與家人搬到隔壁，對方每天深夜都會在家中祭拜、辦法事、擲筊，這些聲音讓她夜夜難眠，她與黃溝通無效，只好透過里長、議員繼續溝通，但對方都沒改善，Ｃ小姐不堪其擾，最後轉向警方報案，沒想到卻屢遭刁難。

Ｃ小姐表示，她一開始打電話報警，派出所說他們不是管轄單位，不願到現場處理，隔天她親自前往報案，員警又說受擾住戶未達3戶不受理，Ｃ小姐查閱法條，發現不具持續性或不易量測、卻足以妨害他人生活安寧的噪音，就可以依照《社會秩序維護法》向警方求助，打臉員警未達3戶不受理的說法。

▼Ｃ小姐指控鄰居深夜常在頂樓辦法事，人員頻繁進出，噪音擾人。

Ｃ小姐指控鄰居深夜常在頂樓辦法事，人員頻繁進出，噪音擾人。（讀者提供）

得知Ｃ小姐有備而來，警方改口要她自行蒐證，Ｃ小姐特別買了錄音筆、蒐證2年後再次報案，沒想到警方又拒絕受理，這次要求她拿分貝計測量，Ｃ小姐只好再花錢買了分貝計，並在凌晨測得超標分貝後，再度前往派出所，但警方仍以「沒送件不能處理」「偵查隊不准再報案」等各種理由，拒絕受理。

▼迎富送窮廟香火鼎盛，但廟方前副主委卻遭控長期深夜擾鄰。

迎富送窮廟香火鼎盛，但廟方前副主委卻遭控長期深夜擾鄰。（翻攝大溪天公祖迎富送窮廟臉書）

Ｃ小姐說，6年來，她多次打電話報警，警方只來查看過3次，她親自到派出所報案、請求協助10幾次，警方也拒絕受理，連勸導單都沒開，她不滿警方消極態度，改向桃園市警局陳情，沒想到案子又發交回派出所，甚至有員警打電話給她、冷言冷語地嘲諷，暗示她再怎麼陳情也沒用，讓她求助無門。

更離譜的是，Ｃ小姐不滿黃家擾鄰，去年透過臉書抒發心情、抱怨，結果竟遭黃家提告妨害名譽，所幸檢察官認為她在文章中附上錄音檔案，證實所言並非虛構，最後給予不起訴處分，還Ｃ小姐清白。

▼大溪迎富送窮廟頗負盛名，桃園大溪區長（右4）也曾參訪。

大溪迎富送窮廟頗負盛名。桃園大溪區長（右4）也曾參訪。（翻攝臉書）

桃園市警局指出，民眾檢舉事項，該分局皆依法受理查處，員警據報到場未發現指控事項，且該民提供影音僅錄到馬路車聲，未錄到檢舉人所稱噪音，另分貝器放置位置非一般人活動的空間，故證據不足不予裁罰。



更多鏡週刊報導
【報案衰遇警刁難】幫腔逼還錢、反嗆嘲諷報案人　警遭控離譜吃案惹民怨
【報案衰遇警刁難1】「看就知道他們沒前科」　新北女警白目回應讓她氣到尋短
【報案衰遇警刁難2】黑衣人北市押人搶錢　警到場竟幫腔「欠債還錢」

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
星巴克今起連兩天全品項、尺寸買1送1
台積電「一人武林」獨強　業界：一片烏雲都沒有？
「陳時中很有可能奪下台北」　他揭關鍵點：民進黨人很精
杜詩梅「懷雙胞胎8周卻小產」！　4年後補辦婚禮
15年前「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪
40歲退役球星疑「性遊戲玩過頭」猝死飯店　女伴半裸爆血
美女主播早產大失血！　龍鳳胎一出生插滿管子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

準桌球國手竟是偷拍狼！國訓中心廁所裝針孔　她慘入鏡全不知

KO電桿影片曝！馬自達過彎失控猛撞　車頭爆開駕駛輕傷

她控鄰「連6年深夜辦法事」快崩潰　警拒受理嗆陳情也沒用

15年前「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪

女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

台北男連2天當沖補不回186萬交割款　遭告討502萬！下場曝光

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島頭部直冒鮮血　當場斷氣送醫亡

新竹「小牛仔休閒農場」晚間大火！建築全燒光　駭人濃煙沖天

連日分析南投命案「遭黑道恐嚇」驚動警政署　高大成嚴正駁斥

噁男超商買保險套直接「露鳥」！對女店員色喊：幫我戴

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

準桌球國手竟是偷拍狼！國訓中心廁所裝針孔　她慘入鏡全不知

KO電桿影片曝！馬自達過彎失控猛撞　車頭爆開駕駛輕傷

她控鄰「連6年深夜辦法事」快崩潰　警拒受理嗆陳情也沒用

15年前「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪

女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

台北男連2天當沖補不回186萬交割款　遭告討502萬！下場曝光

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島頭部直冒鮮血　當場斷氣送醫亡

新竹「小牛仔休閒農場」晚間大火！建築全燒光　駭人濃煙沖天

連日分析南投命案「遭黑道恐嚇」驚動警政署　高大成嚴正駁斥

噁男超商買保險套直接「露鳥」！對女店員色喊：幫我戴

俄羅斯熱軋鋼品低價進口　中鋼：採取必要措施因應不公平貿易

準桌球國手竟是偷拍狼！國訓中心廁所裝針孔　她慘入鏡全不知

近1萬5000人在台悼安倍晉三　日台協會特製影片：謝謝台灣

人妻想冠夫姓突陷「尷尬沉默」　老公一念笑翻：好像很秋

比熊犬跳進貓砂盆「準確解放」　網笑：你養「熊貓」？

不會再有意外？　聯準會傳聲筒曝「Fed 本月升息3碼」

北投捷運站4家人氣拉麵店　濃厚雞白湯、經典鹽味...配餐來份紫蘇蝦餅

星巴克7／18起連兩天全品項、尺寸買1送1　「這時段」進店消費現賺一杯

《營業中》拆班底只有他留下！　楊銘威感傷吐心聲…坤達暖回應

林昀儒「原地」再戰WTT冠軍賽　明首輪強碰中國名將

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

社會熱門新聞

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

遭黑道恐嚇驚動警　高大成嚴正駁斥

新竹小牛仔農場大火！建物全面燃燒濃煙竄天際

女警嗆「沒證據亂報案」　她被打槍輕生

「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪

獨／賴鋕卿冤死現場曝...兩大灘血跡、槓鈴橫倒地

獨／李鴻淵「愛打獵、會改槍」　友人爆內幕

獨／聽槍響衝屋內！賴敏男與李鴻淵拚命遭擊中頭部

康建生技4死血案！民俗專家看地理驚呼：問題很嚴重

快訊／因狗叫起爭執！桃園父子把鄰居活活打死

獨／李鴻淵長年不滿公司上下　女會計曾兩度遭攔車威嚇

醫偷吃護理師墮胎2次　她帶兒登門求名分

更多熱門

相關新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

大S與具俊曄閃婚後，具俊曄為她長住台灣，大S也為男方一改宅女個性，跟著他到處趴趴走；本刊讀者目擊，7月5日當晚，兩人現身台北東區延吉街，等紅燈時，他們不僅十指緊扣，大S還將老公的手壓在背後，來個手臂麻花捲姿勢，看得出感情十分濃烈。

女警嗆「沒證據亂報案」　她被打槍輕生

女警嗆「沒證據亂報案」　她被打槍輕生

從小換到大！投資達人2年換3間房

從小換到大！投資達人2年換3間房

5歲女陷昏迷　警車開道30分車程減半救回

5歲女陷昏迷　警車開道30分車程減半救回

韓「現任警官」酒駕！連續撞毀9輛車

韓「現任警官」酒駕！連續撞毀9輛車

關鍵字：

鏡週刊警察

讀者迴響

熱門新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉老公回應　妻急求饒

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

樹林9千元套房曝　網見設計嚇歪：洗澡就淹水

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面