她控鄰「連6年深夜辦法事」快崩潰　警拒受理嗆陳情也沒用

▲桃園民眾C小姐指控八德分局警方刁難、拒絕受理報案。



圖文／鏡週刊

第3起案件，被投訴的是桃園市警局八德分局。1名Ｃ小姐告訴本刊，她與家人同住八德區一處透天厝，6年前，大溪知名的迎富送窮財神廟前任副主委與家人搬到隔壁，對方每天深夜都會在家中祭拜、辦法事、擲筊，這些聲音讓她夜夜難眠，她與黃溝通無效，只好透過里長、議員繼續溝通，但對方都沒改善，Ｃ小姐不堪其擾，最後轉向警方報案，沒想到卻屢遭刁難。

Ｃ小姐表示，她一開始打電話報警，派出所說他們不是管轄單位，不願到現場處理，隔天她親自前往報案，員警又說受擾住戶未達3戶不受理，Ｃ小姐查閱法條，發現不具持續性或不易量測、卻足以妨害他人生活安寧的噪音，就可以依照《社會秩序維護法》向警方求助，打臉員警未達3戶不受理的說法。

▼Ｃ小姐指控鄰居深夜常在頂樓辦法事，人員頻繁進出，噪音擾人。



得知Ｃ小姐有備而來，警方改口要她自行蒐證，Ｃ小姐特別買了錄音筆、蒐證2年後再次報案，沒想到警方又拒絕受理，這次要求她拿分貝計測量，Ｃ小姐只好再花錢買了分貝計，並在凌晨測得超標分貝後，再度前往派出所，但警方仍以「沒送件不能處理」「偵查隊不准再報案」等各種理由，拒絕受理。

▼迎富送窮廟香火鼎盛，但廟方前副主委卻遭控長期深夜擾鄰。



Ｃ小姐說，6年來，她多次打電話報警，警方只來查看過3次，她親自到派出所報案、請求協助10幾次，警方也拒絕受理，連勸導單都沒開，她不滿警方消極態度，改向桃園市警局陳情，沒想到案子又發交回派出所，甚至有員警打電話給她、冷言冷語地嘲諷，暗示她再怎麼陳情也沒用，讓她求助無門。

更離譜的是，Ｃ小姐不滿黃家擾鄰，去年透過臉書抒發心情、抱怨，結果竟遭黃家提告妨害名譽，所幸檢察官認為她在文章中附上錄音檔案，證實所言並非虛構，最後給予不起訴處分，還Ｃ小姐清白。

▼大溪迎富送窮廟頗負盛名，桃園大溪區長（右4）也曾參訪。



桃園市警局指出，民眾檢舉事項，該分局皆依法受理查處，員警據報到場未發現指控事項，且該民提供影音僅錄到馬路車聲，未錄到檢舉人所稱噪音，另分貝器放置位置非一般人活動的空間，故證據不足不予裁罰。





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