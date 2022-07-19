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大陸 大陸焦點 特派現場

「媽，我還沒上車阿」！粗心媽開30公里　驚見小孩「國道上追車」

15歲少年慘被媽媽丟包在休息站。（圖／翻攝自微博）

▲15歲少年慘被媽媽丟包在休息站。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

「媽，我還沒上車阿！」大陸一名15歲男孩發現被媽媽丟包在休息站後，嚇得想徒步追趕，結果這一追竟走了10公里，還好國道警察巡邏時發現少年，趕緊將他安置在鄰近的休息站並通知少年母親，而粗心的男孩媽媽開了快30公里才驚覺兒子沒上車。

據《頭條新聞》報導，這名粗心媽日前在雲南曲靖一處國道休息站結束休憩後駕車離去，完全沒發現上洗手間的兒子還沒上車。被她丟包的15歲兒子，走出廁所看到媽媽和車子都不見，也心一橫直接走上國道想追回媽媽。好在巡邏的國道警察發現少年身影，趕緊將他帶到車上。

員警「列隊恭迎」少年媽媽抵達休息站。（圖／翻攝自微博）

▲員警「列隊恭迎」少年媽媽抵達休息站。（圖／翻攝自微博）

員警得知事情原委後，聯絡到男孩母親並約定在一處休息站碰面，這才結束少年國道徒步行走10公里驚魂，與媽媽開了快30公里才發現兒子不在車上的驚駭。消息曝光後，大陸網友除吐槽媽媽的粗心外，也表示「小孩沒手機也可以借電話，或是找警察幫阿，再不濟也可以原地等媽媽回來」，直呼在國道徒步追車「這樣太危險」。

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