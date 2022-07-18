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黃金搭檔「周杰倫+方文山」最經典的歌？粉絲激推2首：真的絕美

▲▼周杰倫《還在流浪》。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫《還在流浪》。（圖／杰威爾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

周杰倫（周董）睽違6年推出新專輯《最偉大的作品》，第二波主打歌《還在流浪》日前也已上線。值得一提的是，《還在流浪》是周董與方文山再度合作的歌曲，因此就有網友好奇詢問，「周杰倫X方文山，哪一首最經典？」話題引發討論。

這名網友在Dcard上，以「周杰倫X方文山，哪一首最經典」為題發文，提到《還在流浪》日前終於發布，這首歌是由方文山作詞。她認為周杰倫與方文山每次的合作都能再創經典，不論是古典或現代風格，都很有意境，讓她非常喜歡。

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原PO也列舉兩人合作的經典歌曲，包含《青花瓷》、《煙花易冷》、《千里之外》、《七里香》等。對此，她就感到好奇，大家心目中最棒的合作曲是哪一首呢？

貼文曝光後，底下網友狂推《七里香》，「七里香是我的摯愛」、「七里香永遠怎麼聽都聽不膩」、「七里香一生推」、「七里香吧」。除此之外，《青花瓷》也被頻頻點名，「千里之外跟青花瓷，歌詞真的絕美，這兩個人搭配簡直無敵」、「青花瓷真的超讚」、「青花瓷永遠經典」、「我也很喜歡青花瓷，『天青色等煙雨，而我在等妳』超級美的歌詞」。

▲▼周杰倫《還在流浪》。（圖／杰威爾提供）

▲《還在流浪》由周杰倫作曲、方文山作詞。（圖／杰威爾提供）

還有不少網友回應，「全部都是！周+方就是經典保證」、「周杰倫+方文山就是經典，沒在分哪一首的」、「落雨聲，周杰倫作曲、方文山作詞、江蕙演唱，每每聽到都會感動到鼻酸」、「你把紅塵客棧放在哪裡」、「髮如雪也很推」、「我落淚．情緒零碎，第一次認識光看歌詞就直接愛上這首了」。

據了解，《還在流浪》的創作靈感來源，是周董某天工作時，偶然發現一個空曠的地方竟有老城鎮，當地甚至有居民居住，因此前兩段主歌歌詞描述的場景，都是他向方文山口述。方文山覺得這個場景很適合以「流浪」當主題寫成歌詞，「當你收到信我還在流浪」，即便距離遙遠，但兩人的心依然一起，離開是為了回到彼此身旁。

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