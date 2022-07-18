網友揭發大陸版N號房！孩童被迫拍片「5萬人搶看」微博竟刪關鍵字

▲大陸一個私密網站有許多未成年兒童，被迫拍攝不雅的影片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

南韓2018年爆出「N號房」事件，利用社群軟體脅迫女性作性奴，並且在聊天室分享影片與照片。近日，大陸也有網友舉辦類似事件，一名網友稱，發現一個私密網站有許多未成年兒童，被迫拍攝不雅的影片。目前，相關關鍵詞在微博瘋傳，卻還沒有官方介入處理。此外，還有網友曝光一個有5萬人的私密群組，專門「誘捕」未成年少女，內幕令人震驚。

據《鳳凰周刊》報導，大陸微博網友近日爆料稱，一個名為「秘密花園」的網站，存在大量猥褻女童乃至於性侵的影片，引發熱議。該網站內含影片量龐大，涉及到眾多未成年乃至於低齡孩童。有網友已報警，警方僅回覆稱「報警內容已記錄」。

此前，網友檢舉表示，發現了一個名為「秘密花園」的網站。該網站為影片分有幾個區，其中一個分區大部分主體是大陸國內未成年人甚至是幼兒含淫穢成份的影片。這些影片都需要登錄才可觀看，無法確認影片的拍攝者。舉報這個事件初衷是希望警方來處理這個事情。

舉報人稱，「我僅僅作為一個普通的網路用戶能做到的就是舉報加之揭發。故在發現這個網站後進行了短信報警和網站舉報的措施，後來才發文希望得到網民們的關注，讓社會重視這種惡劣的行為及現象，讓我們知道現在正有身心仍末發育好的兒童及青少年正在受到傷害，犯罪分子仍在消遙法外。」

事件發酵後，微博網友「梁州Zz」跟進曝光稱，一個名為「小白菜」的群組內含大量不雅內容，其中包括用語言聊天等多種方式「誘捕」未成年少女。據悉，該群組活躍度極高，在群人數約有5萬人。

「梁州Zz」進一步解釋，群內人員主要是通過假裝談對象等方式，通過簡單的小額物質禮物，引誘「獵物」上鉤，過程中甚至會拍攝傳播女孩私密圖文影片，甚至二次販賣，以此牟利。

「梁州Zz」怒斥，此類群組的危害性，在於其在陰暗的角落中，形成不良的社會風氣，割裂了正常情感交往的紐帶，致使部分年輕一代對於情感問題喪失信心，甚至於對於生活喪失希望，而隱私內容的傳播，更會侵犯當事人隱私，甚至會給她們帶來心理上的諸多困擾，甚至給當事人身心帶來巨大損害。

網友看後怒斥，「天哪，又是一條黑色鏈，小女孩們好可憐啊」、「我們還能看到陽光嗎」、「臥槽，魔鬼在人間」。還有網友紛紛呼籲有關部門重視，「怎麼這個時候官媒不說話了！！！」、「真的沒人管嗎？已經2天了，熱搜熱搜上不去 一直被壓，#韓國n號房的中國重演# 這個話題已經被封了 ​」、「內娛那點破事天天上熱搜，真正的民間疾苦就見不得人」。