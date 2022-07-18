　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

網友揭發大陸版N號房！孩童被迫拍片「5萬人搶看」微博竟刪關鍵字

▲大陸版N號房。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一個私密網站有許多未成年兒童，被迫拍攝不雅的影片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

南韓2018年爆出「N號房」事件，利用社群軟體脅迫女性作性奴，並且在聊天室分享影片與照片。近日，大陸也有網友舉辦類似事件，一名網友稱，發現一個私密網站有許多未成年兒童，被迫拍攝不雅的影片。目前，相關關鍵詞在微博瘋傳，卻還沒有官方介入處理。此外，還有網友曝光一個有5萬人的私密群組，專門「誘捕」未成年少女，內幕令人震驚。

據《鳳凰周刊》報導，大陸微博網友近日爆料稱，一個名為「秘密花園」的網站，存在大量猥褻女童乃至於性侵的影片，引發熱議。該網站內含影片量龐大，涉及到眾多未成年乃至於低齡孩童。有網友已報警，警方僅回覆稱「報警內容已記錄」。

此前，網友檢舉表示，發現了一個名為「秘密花園」的網站。該網站為影片分有幾個區，其中一個分區大部分主體是大陸國內未成年人甚至是幼兒含淫穢成份的影片。這些影片都需要登錄才可觀看，無法確認影片的拍攝者。舉報這個事件初衷是希望警方來處理這個事情。

▲大陸版N號房。（圖／翻攝自微博）

舉報人稱，「我僅僅作為一個普通的網路用戶能做到的就是舉報加之揭發。故在發現這個網站後進行了短信報警和網站舉報的措施，後來才發文希望得到網民們的關注，讓社會重視這種惡劣的行為及現象，讓我們知道現在正有身心仍末發育好的兒童及青少年正在受到傷害，犯罪分子仍在消遙法外。」

事件發酵後，微博網友「梁州Zz」跟進曝光稱，一個名為「小白菜」的群組內含大量不雅內容，其中包括用語言聊天等多種方式「誘捕」未成年少女。據悉，該群組活躍度極高，在群人數約有5萬人。

▲大陸版N號房。（圖／翻攝自微博）

「梁州Zz」進一步解釋，群內人員主要是通過假裝談對象等方式，通過簡單的小額物質禮物，引誘「獵物」上鉤，過程中甚至會拍攝傳播女孩私密圖文影片，甚至二次販賣，以此牟利。

「梁州Zz」怒斥，此類群組的危害性，在於其在陰暗的角落中，形成不良的社會風氣，割裂了正常情感交往的紐帶，致使部分年輕一代對於情感問題喪失信心，甚至於對於生活喪失希望，而隱私內容的傳播，更會侵犯當事人隱私，甚至會給她們帶來心理上的諸多困擾，甚至給當事人身心帶來巨大損害。

網友看後怒斥，「天哪，又是一條黑色鏈，小女孩們好可憐啊」、「我們還能看到陽光嗎」、「臥槽，魔鬼在人間」。還有網友紛紛呼籲有關部門重視，「怎麼這個時候官媒不說話了！！！」、「真的沒人管嗎？已經2天了，熱搜熱搜上不去 一直被壓，#韓國n號房的中國重演# 這個話題已經被封了 ​」、「內娛那點破事天天上熱搜，真正的民間疾苦就見不得人」。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
戶頭莫名多出13萬！　他爽領光下場GG
彰化縣府慘了！台化被關廠害千人失業　判國賠4.7億
快訊／基進黨解除張博洋職務​！　林靖堂「等民進黨自爆」被調職
請朋友操盤股票　慘賠18萬怒了！中和男遭7人圍毆
比恐龍還古老！　台東捕獲1.8億年活化石「灰六鰓鯊」
挖出扁桃腺結石！　她見「這輩子最衝擊一幕」狂嘔
鄧紫棋消失半年「突拋多重喜訊」！　合體歐陽娜娜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣西北海6天突破500例！　疫情爆點又是批發市場

網友揭發大陸版N號房！孩童被迫拍片「5萬人搶看」微博竟刪關鍵字

中國第2季GDP僅增0.4%　北大學者：可每人發9萬消費券

「九二共識」30週年　國台辦連推8集系列微講座

「大叔好！」25歲男像42歲　網友：說他孩子25歲我都信！

成都爆社區感染…病毒序列「大陸首見」拉警報　感染源不明

婚鬧習俗「打越狠福氣越多」！新郎被伴郎活活揍死　婚禮秒變葬禮

廣西北海感染增241例　2千遊客被滯留、2官員革職

上半年CPI僅漲1.7%　陸發改委：下半年經濟將回升

App約到極品嫩妹！他一夜極樂「隔天笑不出來」　劇情神轉氣報案

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

廣西北海6天突破500例！　疫情爆點又是批發市場

網友揭發大陸版N號房！孩童被迫拍片「5萬人搶看」微博竟刪關鍵字

中國第2季GDP僅增0.4%　北大學者：可每人發9萬消費券

「九二共識」30週年　國台辦連推8集系列微講座

「大叔好！」25歲男像42歲　網友：說他孩子25歲我都信！

成都爆社區感染…病毒序列「大陸首見」拉警報　感染源不明

婚鬧習俗「打越狠福氣越多」！新郎被伴郎活活揍死　婚禮秒變葬禮

廣西北海感染增241例　2千遊客被滯留、2官員革職

上半年CPI僅漲1.7%　陸發改委：下半年經濟將回升

App約到極品嫩妹！他一夜極樂「隔天笑不出來」　劇情神轉氣報案

趙春山／賴清德訪日悼安倍　岸田內政外交兼得利

捕手的小角落擾亂江少慶視力　指甲要閃亮亮「確保安全」

廣西北海6天突破500例！　疫情爆點又是批發市場

這些國家慘了！遭12兆債務追殺　恐引爆全球陷「倒債」危機

買一捐多！畢嘉士基金會絕美系公益中秋禮盒送愛無國界

藏品被4度清空！他開櫃絕望「家裡不安全」：花一輩子治療兒時傷痛

故宮展出400年前「黑色魔鏡」！稀有黑曜石鏡可看過去、現在、未來

顏佑庭真的回不去《營業中》？　庹宗康「3個字」吐現況

TOYOTA GR86跑車「確認8／18台灣發表」！熱血降臨麗寶賽車場

戶頭多出13萬！他爽領光辯「前女友匯的」　死不還錢下場曝

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

大陸熱門新聞

抓包車上偷吃！人夫反嗆去照鏡子

以為充氣娃　撈上岸竟是活生生女子

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚擁抱　媽揭感人故事

熱爆！大爺大媽擠賣場打牌吹冷氣

護理師被控搶救期間滑手機　真相逆轉

廣州上百住戶被隔離…家遭砸鎖破門直擊片如洗劫

婚鬧習俗「打越狠福氣越多」！新郎被活活揍死

App約到極品嫩妹！他一夜極樂隔天劇情神轉

「大叔好！」25歲男像42歲　

遊樂園泳池垮塌1死7傷！學霸少年遇劫命喪當場

Dior被指抄襲漢服馬面裙！遭大陸網友怒出征

成都爆社區感染…病毒序列大陸首見

網友揭發大陸版N號房！孩童被迫拍片5萬人搶看

更多熱門

相關新聞

摸乳「靈療」抖不停　神棍猥褻6女下場出爐

摸乳「靈療」抖不停　神棍猥褻6女下場出爐

新竹「無極直轄全真堂」堂主童明清平時形象嚴肅，私下卻以「胸部有黑影」、「心臟不好」、「有煞氣」要除煞、靈療為由，從2007年起10年間，頻頻對宮廟內的師姐、女員工等上下其手，還誆稱要訓乩，把手放在胸部上不斷抖動，經被害人報警，法官依強制猥褻罪，處徒刑5月，可易科罰金15萬，其他不得易科罰金的部分，合併執行有期徒刑3年。

車廠老闆摻「生命之水」性侵2女　260萬和解免囚

車廠老闆摻「生命之水」性侵2女　260萬和解免囚

約少女唱歌猛灌酒再性侵　2惡狼遭重判

約少女唱歌猛灌酒再性侵　2惡狼遭重判

摸胸嗆「摸一下會死喔」賠20萬緩刑定讞

摸胸嗆「摸一下會死喔」賠20萬緩刑定讞

噁男買保險套「露鳥」！對女店員喊：幫我戴

噁男買保險套「露鳥」！對女店員喊：幫我戴

關鍵字：

N號房秘密花園性侵猥褻

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉老公回應　妻急求饒

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面