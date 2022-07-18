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歐盟出重手管教「壞男孩」匈牙利！　敏感時期添變數

▲▼匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／達志影像／美聯社）

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者田習如台北18日電

歐洲聯盟（EU，簡稱歐盟）正準備推出第7輪對俄羅斯經濟制裁，這次匈牙利會不會又出來「搗蛋」倍受關切。

今年以來，歐盟對匈牙利總理奧班（Viktor Orban）多項違背歐盟價值的內政連番出手反制，包括上週五向歐洲法院提告，值此敏感時期雖增添了抗俄變數，卻也被認為是維護歐盟體制所必須的作為。

歐盟執委會（European Commission）15日向歐洲法院（European Court of Justice）控告匈牙利，提出兩個訴案，一是匈牙利數個針對LGBTIQ（同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人和酷兒）族群的歧視性立法，違反歐盟內部市場規則並侵犯基本人權；二是關閉獨立廣播電台收音俱樂部（Klubradio）的過程，違反歐盟電信法規和歐盟基本人權憲章所保障的言論自由。

▲▼匈牙利民眾上街抗議稅收改革。（圖／達志影像／美聯社）

▲匈牙利民眾上街抗議稅收改革。（圖／達志影像／美聯社）

這是歐盟執委會今年對匈牙利的第2波大動作。4月歐盟啟動對匈牙利違反法治原則（Rule of Law）機制，指控奧班（Viktor Orban）政府公共採購有系統性的違規、對許多高層涉貪行為置之不理、抗拒與歐盟反詐欺局（Anti-Fraud Office）合作。歐盟對此將可能動用去年剛出爐的新制裁工具，即凍結對成員國的撥款。

被歐盟告上法院的同一天，奧班在國營電台高嗆歐盟對俄制裁：「歐洲經濟在射自己的肺，正在大口喘氣。」原本一直反對歐盟5月起抵制俄國石油的他，後來因匈牙利獲得緩衝期而妥協，但如今又呼籲歐盟改變對俄禁令。歐盟對外政策須獲得成員國一致同意。

匈牙利加入歐盟時，奧班身處在野黨，2010年他重新掌權以來與歐盟關係不睦，包括多次否決歐盟外交政策，被媒體比喻為「歐洲的壞男孩」。前歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）甚至曾在國際會議迎接他時當著大家的面說：「獨裁者來了。」

▲▼匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／達志影像／美聯社）

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／達志影像／美聯社）

歐洲議會（European Parliament）多年來指責歐盟對匈牙利姑息，包括2018年歐洲議會因匈牙利反移民政策而啟動歐盟條約第7條（Article 7）機制，想停止匈牙利在歐盟的投票權，但受到歐盟部長理事會（Council of the European Union）拖延，擔心匈牙利抵制歐盟預算。

上週三，歐洲議會公民自由委員會（Civil Liberties Committee）通過一份措詞嚴厲的報告初稿，表示匈牙利違反人權的狀況因近年歐盟的消極不作為而惡化，並要求歐盟扣住「復甦和韌性基金」（Recovery and Resilliance Fund）對匈牙利的撥款。

負責報告匈牙利情況的綠黨議員戴爾博斯-考菲爾德（Gwendoline Delbos-Corfield）說：「匈牙利已轉變為一個選舉式威權（electoral autocracy）的政體，歐盟的不作為助長了它對法治、民主和基本人權的破壞。」

俄烏戰爭帶來歐盟同仇敵慨的團結氛圍，似乎也給了歐盟當局更多「管教壞男孩」的勇氣，雖然這也冒著對俄政策恐受匈牙利反抗的風險。

歐盟去年獲得法律授權，可因成員國違反法治、損害歐盟財政利益的行為扣住撥款，匈牙利和波蘭為這則新法律告上歐洲法院，主張扣住撥款將侵犯成員國權利。

▲▼匈牙利反對派在布達佩斯街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲匈牙利反對派2017年在布達佩斯街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

今年2月歐洲法院裁決駁回兩國的申訴、認可此法，因此，4月歐盟對匈牙利啟動的法治機制，若最後獲得27個成員國中的15國、代表65%以上的歐盟人口同意，就可首度施行這個有力的工具。

匈牙利原本預期可獲得的復甦基金撥款約70億歐元（約新台幣2115億元），另據匈牙利媒體Nepszava估計，匈牙利在未來5年可能損失320億歐元（約新台幣9667億元）的歐盟各種補助款。

至於前述兩個在15日告上歐洲法院的案子，若匈牙利被判決須改善但不遵從，歐盟還可向法院要求對匈牙利罰錢。

美國智庫馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）訪問學者賀格杜斯（Daniel Hegedus）撰文指出，歐盟在敏感時期出手懲治匈牙利是「冒險但正確」的行為，風險是奧班可能反對未來歐盟對俄國的政策，不再像上一輪制裁時妥協，但他原本的盟友波蘭在俄烏戰中是對俄強硬派，兩國因奧班親俄而生嫌隙，可能使匈牙利陷於孤立。

宏偉的國會建築是匈牙利最著名地標，奧班執政讓它得到「最美麗的國會通過最醜陋的法律」之稱，包括把遊民當罪犯、在邊界架設175公里的電子圍籬嚇阻移民、關閉自由派大學等等。這些長期抵觸民主自由價值的行為終讓歐盟忍無可忍，拿出「扣錢」這個最有實質影響力的教鞭，結局將會射向誰的肺，一段時日後便可見分曉。

 

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