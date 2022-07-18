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蘇貞昌通過駕照換發考試　「認知測驗」要畫時鐘：還好不是叫我畫陳時中

▲▼蘇貞昌通過駕照換發測試。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌通過駕照換發測試。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者杜冠霖／台北報導

現行換照規定，年滿75歲以上汽機車駕駛每3年須重新換發駕照，月底將滿75歲的行政院長蘇貞昌，18日也特別請假接受駕照換發測試，蘇貞昌指出，考試中的認知測驗很有趣，「竟然要我畫出一個時鐘，不是叫我畫陳時中就好。很高興順利拿到汽車和普通重型機車的駕照。」

一般駕駛駕照不是永久有效，效期只到75歲，而31年7月1日以前出生者，不用強制換照，除非有違規被記點或吊照，才需要換照。只要當月年滿75歲，收到通知單或接到電話通知後，都可以就近前往辦理駕照換發；如無開車或騎車需求可收到換照通知單後，填寫「自願申請註銷駕駛執照切結書」並郵寄區監理所，即可註銷駕駛執照。

蘇貞昌指出，自己昨天才拿著撞球竿，在全代會演講18分鐘，今天早上特別請假到監理所，接受體檢和認知功能測試，以符合滿75歲的國民，每三年都要通過測試才能持續換發駕照的規定。

蘇貞昌表示，「記憶力」難不倒我，「認知測驗」很有趣，竟然要我畫出一個「時鐘」，還要畫出長短針標示現在幾點幾分。雖然我畫圖沒有我太太的天份，「不過畫一個時鐘算簡單，不是叫我畫陳時中就好。很高興順利拿到汽車和普通重型機車的駕照。」

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