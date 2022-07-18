獨／正面曝光！重機後座妹裸背炸出半顆奶　22歲本尊親曝三圍

記者黃宥寧／台北報導

「啊～嘶～」1名網友在臉書分享2張照片，重機後座的女子穿得相當性感，不僅大秀美背、長腿還有屁股蛋，騎行時前胸緊接騎士，側面一看更是大藏玄機，無肩帶背心更遮不住她的側乳，也讓網友忍不住大讚「捨不得超車」、「山上就是好風景」、「比北宜的區間測速還有用」。對此，《ETtoday東森新媒體》循線獨家訪到她的真實身分。

網友將辣妹照分享於臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」社團，首張照片中辣妹露出美背，穿短褲搭配長靴坐在要價近90萬有「地表最速重機」之稱的重機後座上，但仔細一瞧，她的黑色背心僅三根銀鏈繫著，大片雪白美背全被看光光，她的刷破短褲配上若隱若現屁股蛋也讓人眼睛大吃冰淇淋；第2張照片中，重機騎士騎行時，辣妹前胸緊貼著騎士，從側面看，胸部幾乎快遮不住，渾圓奶球露出大半顆。

▼Gina坐在重機後座，姣好身材令人稱羨。（圖／家屬提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

《ETtoday東森新媒體》循線獨家訪到她的真實身分，但 Gina比較害羞，則透過哥哥的好友受訪回應當天狀況表示，「妹妹不是網紅！」只是要準備考大型重機駕照，因此當天由熟悉重機的哥哥好友騎車跟著一起遊車河，目的是讓妹妹有正確的重機騎乘觀念。

▼性感的Gina坐著重機後座引暴動，本尊高挑又甜美。（圖／翻攝自IG／a4319767）

Gina對於受到廣大車友的熱烈回應有點驚訝，低調回應，今年22歲，身高170、體重56，至於網友們大讚的三圍，她也大方公布「34E／24／38」，請車友們就不用猜的那麼辛苦。

▼Gina是為了準備考大型重機駕照因此被哥哥的好友載到北宜體驗騎車的感覺。（圖／家屬提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

至於，網友紛紛留言擔心Gina性感穿搭被載，若摔車該怎麼辦？Gina委婉回，「平時跟著哥哥們坐車騎車，也會不斷提醒她安全駕駛觀念」，這次趁假日騎車到北宜，也看到一個完整的汽、機車生態，騎士大哥也有考慮到行車安全，因此沿路都維持緩慢速度，也謝謝大家的擔心，考上駕照後，會將裝備及護具一併購入，也感謝大家與攝手們的辛苦，「我會趕快考取駕照，加入大家的行列喔」。