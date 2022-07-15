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老媽做果凍「三色豆+蝦子+草莓」　兒子哭著曝口感：營養滿分

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲果凍底面炸滿三色豆，但這不是最崩潰的食材！ （圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

有種餓，叫老媽覺得兒子餓！一名男網友哀號，老媽做了一道「超營養果凍」料理，內容物包括三色豆、蝦子與草莓，讓他瞬間黑人問號。更狂的是，原PO還真的試吃，口感到底如何，讓網友朝聖笑虧「你是不是得罪你媽了」、「已經是生化武器的程度了吧？」

一名男網友在Dcard透露，最近老媽興致勃勃手作料理，這次是「營養果凍」，不過營養內餡曝光後，讓他畏懼又發抖，讓我們繼續看下去。

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第一章照片可見，繽紛果凍呈現圓形狀，本以為是清爽口感的甜點，結果底面鋪滿「三色豆」，這可是被網友封稱地獄食材之一。接著再看下一張照面，表面有3顆大粒草莓，四周竟還有幾尾蝦仁，以及紅棗，讓原PO狂冒冷汗直呼「營養滿分！」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲蝦子配上草莓，媽媽倒底葫蘆賣什麼藥？（圖／翻攝Dcard）

照片曝光後，底下網友已先吐一波，「三色凍？ 哭啊」、「連我家狗狗的晚餐都比這個好看」、「第一個認真嗎？三色豆都夠噁心了，還做成果凍」、「顛覆了我對食物的認知」、「這是酷刑」、「廚餘凍吧」、「草莓、蝦子、香菇、三色豆？這四個是完全碰不到邊的東西，怎麼弄在一起的」、「你是不是得罪你媽了」、「已經是生化武器的程度了吧」。

至於嚐起來到底如何？原PO大膽一試後，崩潰回應超噁，「吃完直接死亡...這已經不是食物了，味道又鹹又甜，口感很脆，還有蝦子的腥味！」

▼原PO自嘲，吃完會原地死亡。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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