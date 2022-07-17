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婆婆看金孫驚喊「不像我兒子」　媽秒嗆爆：我女兒討客兄生的

▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲婆媳如何相處是一門學問。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

婚後要如何和另一半的家人相處，讓不少人感到困擾。一名人妻透露，先前剛生完小孩，沒想到婆婆看到孫子後竟說「不像我兒子」，所幸她媽媽不是省油的燈，直接回嗆「我女兒討客兄生的啦」，讓人超級解氣。不少網友看到後，紛紛大讚「你媽是神隊友！」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，當初生兒子的時候，婆婆有來病房探望，她爸媽和家人也都在現場，但沒想到婆婆竟直接說「怎麼看都不像我兒子」，現場頓時陷入尷尬氣氛，這時媽媽隨即反嗆「我女兒討客兄生的，妳覺得不像可以不用來看」，反將對方一軍。

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▲▼寶寶,嬰兒,餵奶（圖／記者劉維榛攝）

▲婆婆評論兒子長相，媽媽直接回嗆。（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO表示，等到孩子大一點之後，婆婆又開始念兒子都沒有遺傳到婆家的好基因，皮膚比較黑是像娘家人，但她也相當嗆辣，回應「不會啊！眼睛超白的跟你們家一模模一樣樣」，反諷婆家人「很白目」。

原PO也說，其實婆婆對她沒有不好，只是說話都不經大腦又白目，先前談親事時希望儀式從簡，也拿大嫂舉例，說「大嫂是懷孕才嫁的，所以我們隨便娶一娶，但怕大嫂會計較，所以不能給你太多」，但當時媽媽也嗆說「我們沒懷孕不一定要嫁你們」。想起這些回憶，原PO忍不住笑說，幸好老公有遠見，沒有讓她和婆家人住在一起，否則婆婆可能會被氣死。

不少人看到貼文後，紛紛笑說「妳媽媽才是戰鬥力爆棚的那個啊」、「眼睛超白這句真的是神回覆」、「有娘家挺，真的是很幸福的事，至少不會被輕易欺負」、「媽媽才是戰神，有這樣的媽，你先贏一半」、「好紓壓的媳婦啊」、「妳家是不是彈藥庫還是兵工廠？超嗆的媽媽」。

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關鍵字：

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