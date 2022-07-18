20歲男酒駕還把人行道當馬路　鬼扯「我確診趕時間」下場慘曝

▲20歲男酒駕遭逮脫口爆「我趕時間！我確診」，被戳破說謊下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名20歲的施姓男子在人行道上騎車遭警方攔查，正當員警上前時，他突脫口稱「我趕時間！我確診！」，更說「正要去醫院的路上」。然而，員警稍早巡邏時早已注意施男許久，且他身上飄著酒氣加上手上又有夜店入場戳章，當場戳破謊言。施男後續拒絕酒測，員警依道路交通管理處罰條例開出18萬拒測高額罰單，並當場查扣施男機車。

▲員警當場戳破施男確診謊言，最後他才坦承在夜店飲用海尼根一罐。（圖／記者賴文萱翻攝）

苓雅分局成功路派出所員警16日凌晨6時許，巡邏經苓雅區中山、四維路口時，見一名男子在人行道上騎車，隨即上前攔查。該名20歲施姓男子在盤查過程中，突然蹦出一句：「我趕時間！我確診！」員警告知要進一步查詢資料時，施男卻又改口稱：「正要去醫院的路上」。

但施男未料到，員警稍早巡邏經過時，早已注意到他許久，發現他坐在機車上毫無趕時間就醫的樣子。再加上他身上飄著陣陣酒氣，手上又見夜店入場戳章，當場戳破他的謊言，施男無法自圓，最後才承認並沒有確診。

▲因施男拒絕酒測，員警遂依道路交通管理處罰條例開出18萬拒測高額罰單，並當場查扣施男機車。（圖／記者賴文萱翻攝）

施男坦承，在夜店飲用海尼根一罐，但表示拒絕酒測，儘管員警告知酒測拒測相關罰則後，仍然拒絕酒測。員警遂依道路交通管理處罰條例開出18萬拒測高額罰單，並當場查扣施男機車，另外施男還得接受吊銷駕駛執照、吊扣車牌2年及道路交通安全講習處罰。