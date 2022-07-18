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新北市勞工大學明天開放報名　18週學習英日韓語增加職場防護力

▲▼ 7/19勞大開使始報名上課情行形。（圖／新北市勞工局）

▲新北市勞工局勞工上課情形。（ 圖／新北市勞工局）

實習記者徐芷儀／綜合報導

「新北市勞工大學」新學期將於7月19日至8月29日開放報名！凡設籍、工作地或居住地在新北市的勞工朋友均可至「新北勞動雲/勞工大學」網頁報名選課，另外勞動局還設有「選課指南」專區及「快速攻略」讓您快速瀏覽最新課程及選課流程等資訊。

勞工局長陳瑞嘉表示，正確的勞動知識就是職場最佳防護力。勞工大學致力建構勞動知能及提升職業技能兩大核心課程，例如勞大開設了勞基法、勞工保險、勞資爭議調解、勞工職業災害保險及保護法、職場法律、職場口語表達等勞工必備的勞動知識課程，另外還有電腦資訊、製圖設計、英日韓語、越南語、會計等職能課程可供選擇。

▲▼ 7/19勞大開使始報名上課情行形。（圖／新北市勞工局）

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▲新北市勞工局勞工上課情形。（ 圖／新北市勞工局）

陳瑞嘉表示，勞大有提供學費優惠方案，如選修職能課程搭配勞教課程可獲得學分費半價優惠，另外修習勞教課程僅須繳保證金，期滿符合規定者亦可退還保證金，等於免費修習一門學校沒教的課程。

勞工局強調，新學期將於9月5日起正式上課，課程精彩豐富，值得用18週的時間充實自我、創造價值，勞工大學在五股、三重、板橋致理科大、中和華夏科大、土城新北高工、板橋社大瑞芳等地設有6個校區提供就近前往學習，歡迎一同加入勞大的行列。

勞工局特別提醒，新學員必須先通過資格審核，通過後方可參與選課。相關課程報名資訊可參閱招生簡章，或聯結「新北勞動雲/勞工大學」網站。

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