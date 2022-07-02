高雄連鎖麵包店無預警歇業！顧客付錢訂蛋糕　到場傻眼了

▲高雄一間連鎖麵包店無預警歇業。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄連鎖麵包店「日光巴黎」一度擁有5家連鎖店，還有進駐大型購物中心，沒想到上個月無預警歇業，消費者預購蛋糕，付了錢沒收到貨，到門市才知道已經搬走，業者甚至還積欠薪資，讓民眾氣炸了。

根據《東森新聞》報導，連鎖麵包店「日光巴黎」在高雄相當知名，公司的李姓負責人還曾接受媒體專訪，全盛時期也有在高雄夢時代設櫃，如今卻被爆料無預警歇業，有顧客付錢下了訂單，遲遲沒收到蛋糕，到場才知道店已經關了。

除此以外，蛋糕店的總店的地上還有勞工局寄來的公文，原來負責人除了無預警倒閉，還積欠員工薪資。高雄市勞工局主任秘書皮忠謀表示，局方收到多名勞工反映，烘焙業者歇業後，沒有給予應有的工資及資遣費。

▼高雄知名連鎖麵包店無預警歇業。（示意圖／免費圖庫）



如今麵包店歇業，只剩下楠梓分店有在經營社群，雖然楠梓店曾張貼店休的公告，原因是「中央廚房擴大廠房」，但開店時間一延再延，如今還是沒有開，張貼公告前一天，附近的愛心冰箱站還收到大量的麵包，而搬運麵包的人就是楠梓店的員工。

有附近的民眾指出，親友的兒子要結婚，於是向這間麵包店訂了蛋糕，來卻發現店家沒營業，錢已經付了，東西卻沒拿到，近期也有年輕人跑來大門口，拿大聲公高喊「欠錢不還」，可見麵包店的財務狀況已出了問題。

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