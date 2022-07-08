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台南市勞工領袖大學菁英班開訓　 黃偉哲勉勵精進自我軟實力

▲台南市勞工領袖大學菁英班，8日晚上在成功大學舉行開訓典禮，市長黃偉哲特別到場鼓勵受訓學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工領袖大學菁英班，8日晚上在成功大學舉行開訓典禮，市長黃偉哲特別到場鼓勵受訓學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為促進勞工專業職能，提升勞動素質及競爭力，台南市勞工領袖大學菁英班，8日晚上在成功大學舉行開訓典禮，市長黃偉哲特別到場鼓勵受訓學員，黃偉哲強調台南重視人才培育，積極推動各項人才發展培育計畫，期望每位學員透過學習課程，吸收新知，提升組織效能，也讓台南這座城市更具競爭力。

▲台南市勞工領袖大學菁英班，8日晚上在成功大學舉行開訓典禮，市長黃偉哲特別到場鼓勵受訓學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，勞工是經濟發展的基石，是國家發展最重要的動能，勞工朋友除了平日的工作專業之外，也可以透過領袖大學學習到法令、溝通技巧等實用知識，學員們也能藉由上課認識不同領域的朋友，相互交換意見並交流經驗。

勞工領袖大學開辦至今，共培訓3350名學員，從初階班、進階班到高階班，皆有結訓學員希望有回流訓的機制，顯示廣大勞工朋友對開辦課程的高度肯定。黃偉哲也特別藉此機會感謝成功大學的協助，提供優質的師資及場地，與南市府一起規劃學習課程，協助勞工朋友終身學習。

勞工局長王鑫基表示，「勞工領袖大學」採取初、進、高階、菁英班的階梯式學習系統，課程內容由淺入深，其中菁英班每年所開設的課程主題及講師皆不重複，此次特別邀請唯賀餐飲總經理吳家德、前高苑科技大學校長曾燦燈、喬山健康科技集團總部人資資深經理劉寧春、澄茂企業股份有限公司董事長林洧緹等專業人士前來授課，讓菁英班的同學獲得最新的國際、產業、學術及社會等發展趨勢，精進軟實力。

▲台南市勞工領袖大學菁英班，8日晚上在成功大學舉行開訓典禮，市長黃偉哲特別到場鼓勵受訓學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心也預告，「勞工領袖大學進階班」將於7月26日開課，預計招收50名學員，每週二、四晚上6時30分至9時30分於成功大學成功校區資訊大樓小格致廳上課，共19門課59小時，自即日起受理報名至7月18日截止，南市府鼓勵曾參加初階班結訓的學員，踴躍報名參加進階課程，另為配合防疫政策，參加學員須於7月12日前完成疫苗第三劑接種，相關報名資訊洽詢電話06-6330820轉303李小姐。

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