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哥吉拉妻「想500萬收房」　律師曝離婚結局：女至少能拿這個數

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻日前將老公的「哥吉拉」送給親友小孩，造成家庭大革命，也掀起輿論炸鍋。對此，律師呂秋遠認為，這件事最可怕的並非錢的問題，而是背後的隱藏想法，更直言「任何人遇到這種情況，應該都很難一笑置之。」

呂秋遠深夜在臉書提到，「把先生的收藏品送給別人，到底算不算嚴重？當然嚴重，因為那代表為了娘家的面子，她可以把先生的愛往地上踩。」

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他直言，做出這種事的人，心裡或許是這樣想的「不過就是個玩具，幹嘛這麼小氣，再買就好了。我可以隨便把我先生的東西送人，代表我很有面子」，然而有些事錯過就沒有了，或者得花上很高的代價才能回來。

在這場鬧劇中，呂秋遠認為，最可怕的是妻子背後隱藏的想法，「透過這件事，我在展現一種力量，你的就是我的。所以，任何人遇到這種情況，應該都很難一笑置之。那麼，除了尊重，第二個問題是什麼？是她持續不斷的想要跟網友報告，她跟先生目前的進度。」

▲▼ 。（圖／翻攝自哥吉拉FB）

▲哥吉拉示意圖。（圖／翻攝自哥吉拉FB）

當夫妻倆的私事被攤在大眾面前，對另一方莫名「被報導」的人來說，就是另一層傷害。呂秋遠搖頭嘆，「他不會認為太太想解決問題，而是想要讓人家公審他。這時候，兩個人的感情就很難有機會修復了。況且一篇也就算了，她卻持續不斷的更新報導，對此任何另一半都會怕，會想說你不是應該跟我溝通嗎？怎麼一直想要跟網友實況轉播？你到底在意我們的關係，還是在意你自己的對錯？更何況，生活是我們在過的，評論卻是網友在說，還要不要做人啊？」

最後，呂秋遠也話鋒一轉，直言唯一不好說的，可能是離婚條件，「假設房子在婚後購買時是800萬，夫家出了160萬頭期款，娘家出了40萬傢俱費用，現在離婚已經漲到1200萬，貸款已經由先生付了200萬，這時要先扣掉雙方一開始付的錢，再扣除已經繳納的貸款200萬，兩人再平分剩下的錢。」

他接著試算女方能分到的金額，表示「增加的價值要平分，已經繳納的貸款也可以拿到一半，所以女方至少可以拿回40萬（傢俱費）、100萬（已經付200萬貸款的一半）、200萬（增值的一半），總共是340萬。換句話說， 如果男方真的不願意給，交給法院判決，女方仍有可能至少拿到這樣的金額。」

最後，他更苦口婆心說道，「離婚，絕大多數都不是大事發生，所以才發生，往往是一連串的生活小事與細節構成，因為那就是一連串的不尊重與輕蔑、冷暴力。只是，這種東西往往都很難舉證，最後導致離婚就是這麼難。所以，夫妻離婚有賺有賠，結婚前，請詳閱民法說明書。」

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