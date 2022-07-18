　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北男連2天當沖補不回186萬交割款　遭告討502萬！下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

台北市陳姓男子去年12月間連續2天以當沖方式買賣股票，卻補不回186萬餘元的交割款，也未清償強制買回差額等相關費用93萬餘元，因此被證券公司告上法院，求償502萬5462元。由於陳男沒有出庭，也沒有提出任何書狀答辯，最終台北地院法官認定證券公司求償有理，判他應全額賠償，全案仍可上訴。

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲陳男連續2天當沖卻慘賠。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

判決書中提到，陳男在2019年3月開戶，委託該證券公司買賣股票，並簽訂委託買賣契約、有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書、辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書；2021年12月15日他以當沖方式買賣智原、創惟等股票，成交金額為3176萬2500元，依買賣沖銷後之差價計算，他應該給付交割款186萬5928元（含稅費）。

然而，陳男並沒有在規定期限內完成交割，證券公司發現後立即向主管機關申報違約，依照委託買賣契約第11條約定，以及台灣證券交易所股份有限公司證券經紀商受託契約準則第19條第1項規定，除了交割款之外，證券公司還可以收取相當於成交金額7％之違約金，共計222萬3375元。

但陳男並未就此收手，同年12月16日從事先賣後買當日沖銷交易，因為無法在當日完成回補48張創惟股票，而發生券差借券事件，屆期未清償因此所生強制買回差額及相關費用，總計93萬6159元。綜合上述2件事情，證券公司決定提告向陳男求償502萬5462元。

由於陳男經合法通知皆未出庭，也沒有提出任何書狀答辯，台北地院法官認為，他的舉動視同自認上述主張皆為事實，委託人不按期履行交割代價或交割證券，即為違約，受託證券經紀商依法要求支付相關款項有理，最終判他應賠償502萬5462元，全案仍可上訴。

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
直擊大S東區約會具俊曄！　等紅燈「也要緊貼彼此」牽成麻花捲
30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了
哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？
女騎士自撞秀朗橋分隔島　頭部重創不治
雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

台北男連2天當沖補不回186萬交割款　遭告討502萬！下場曝光

秀朗橋機車道死亡車禍！女騎士自撞分隔島　頭部重創不治

新竹「小牛仔休閒農場」晚間大火！建築全燒光　駭人濃煙沖天

連日分析南投命案「遭黑道恐嚇」驚動警政署　高大成嚴正駁斥

噁男超商買保險套直接「露鳥」！對女店員色喊：幫我戴

快訊／因狗叫起爭執！桃園父子竟聯手把鄰居「活活打死」

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好　這4人遭格殺原因曝

20公分硨磲貝遭盜採還被當垃圾丟！　小琉球店家驚見痛批：惡劣

太驚悚！吸毒男隨機踹、安全帽狠砸2女　再抄鐵椅攻擊員警

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

台北男連2天當沖補不回186萬交割款　遭告討502萬！下場曝光

秀朗橋機車道死亡車禍！女騎士自撞分隔島　頭部重創不治

新竹「小牛仔休閒農場」晚間大火！建築全燒光　駭人濃煙沖天

連日分析南投命案「遭黑道恐嚇」驚動警政署　高大成嚴正駁斥

噁男超商買保險套直接「露鳥」！對女店員色喊：幫我戴

快訊／因狗叫起爭執！桃園父子竟聯手把鄰居「活活打死」

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好　這4人遭格殺原因曝

20公分硨磲貝遭盜採還被當垃圾丟！　小琉球店家驚見痛批：惡劣

太驚悚！吸毒男隨機踹、安全帽狠砸2女　再抄鐵椅攻擊員警

美槍手闖入商場掃射！　釀多人死傷

水喝多少才夠？營養師：3狀況再多喝　「黃金時間、公式」一次公開

直擊大S東區約會具俊曄！　等紅燈「也要緊貼彼此」牽成麻花捲

朱俐靜追思會千人到場！家屬發文送別「恭喜畢業」　告別式不開放

六都選戰民進黨「坐二望三搶四」　國民黨力拚過半

11檔台股ETF除息大戰今開打！　逾114萬人屏息

2天前曬合照慶結婚3年…林利爆離婚！台灣妻答應簽字：至少讓你自由

0050今除息、汽油今起調降0.3元　財經HOT 5一次看

歐盟內部報告：俄國經濟受制裁打擊將嚴重衰退

女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

社會熱門新聞

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

秀朗橋機車道死亡車禍！　女騎士自撞分隔島不治

遭黑道恐嚇驚動警　高大成嚴正駁斥

獨／賴鋕卿冤死現場曝...兩大灘血跡、槓鈴橫倒地

新竹小牛仔農場大火！建物全面燃燒濃煙竄天際

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

獨／李鴻淵「愛打獵、會改槍」　友人爆內幕

獨／聽槍響衝屋內！賴敏男與李鴻淵拚命遭擊中頭部

康建生技4死血案！民俗專家看地理驚呼：問題很嚴重

獨／李鴻淵長年不滿公司上下　女會計曾兩度遭攔車威嚇

醫偷吃護理師墮胎2次　她帶兒登門求名分

載女友北宜跑山出事了！重機過彎撞飛單車騎士

快訊／因狗叫起爭執！桃園父子把鄰居活活打死

李鴻淵拿舊槍擊斃4人　資深刑警批他不是個咖

更多熱門

相關新聞

偷拍正妹書記官裙底　前北院法助下場曝

偷拍正妹書記官裙底　前北院法助下場曝

前台北地院黃姓法官助理，去年5月間，連續4天在捷運小南門站出口守候、尾隨偷拍身材曼妙的正妹書記官裙底，正妹書記官經同事提醒後，報警埋伏，果然逮到第5度偷拍的黃姓法助，黃事發後請辭，並坦承因為工作壓力大，看到短裙就心生歹意，但否認針對正妹書記官。台北地院依5個妨害秘密罪，判黃應執行6個月徒刑，得易科罰金。

衛生局口頭告知居隔令　法官認證無效

衛生局口頭告知居隔令　法官認證無效

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

連4天偷拍正妹書記官裙底　前北院法助遭訴

連4天偷拍正妹書記官裙底　前北院法助遭訴

北院法警新兵快篩15中2　下部隊首日先做PCR

北院法警新兵快篩15中2　下部隊首日先做PCR

關鍵字：

台北地院

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

頂樓已有4台洗衣機「她想再買1台！」網嗆離婚

《營業中》原班底6缺2　炎亞綸認「身不由己」喊話

幾度算發燒？醫解答：1類人「36.5°C也要小心」

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

哥吉拉老公回應　妻急求饒

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

秀朗橋機車道死亡車禍！　女騎士自撞分隔島不治

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面