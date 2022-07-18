台北男連2天當沖補不回186萬交割款　遭告討502萬！下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

台北市陳姓男子去年12月間連續2天以當沖方式買賣股票，卻補不回186萬餘元的交割款，也未清償強制買回差額等相關費用93萬餘元，因此被證券公司告上法院，求償502萬5462元。由於陳男沒有出庭，也沒有提出任何書狀答辯，最終台北地院法官認定證券公司求償有理，判他應全額賠償，全案仍可上訴。

▲陳男連續2天當沖卻慘賠。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

判決書中提到，陳男在2019年3月開戶，委託該證券公司買賣股票，並簽訂委託買賣契約、有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書、辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書；2021年12月15日他以當沖方式買賣智原、創惟等股票，成交金額為3176萬2500元，依買賣沖銷後之差價計算，他應該給付交割款186萬5928元（含稅費）。

然而，陳男並沒有在規定期限內完成交割，證券公司發現後立即向主管機關申報違約，依照委託買賣契約第11條約定，以及台灣證券交易所股份有限公司證券經紀商受託契約準則第19條第1項規定，除了交割款之外，證券公司還可以收取相當於成交金額7％之違約金，共計222萬3375元。

但陳男並未就此收手，同年12月16日從事先賣後買當日沖銷交易，因為無法在當日完成回補48張創惟股票，而發生券差借券事件，屆期未清償因此所生強制買回差額及相關費用，總計93萬6159元。綜合上述2件事情，證券公司決定提告向陳男求償502萬5462元。

由於陳男經合法通知皆未出庭，也沒有提出任何書狀答辯，台北地院法官認為，他的舉動視同自認上述主張皆為事實，委託人不按期履行交割代價或交割證券，即為違約，受託證券經紀商依法要求支付相關款項有理，最終判他應賠償502萬5462元，全案仍可上訴。