老闆追高中女神「辦完婚宴斷聯20年」　她討回正宮身分更尷尬

記者黃翊婷／台北報導

旅行社老闆阿偉（化名）1998年間與高中女神小美（化名）再次相遇，當時兩人正好都是單身，他隨即展開熱烈追求，但辦完婚宴之後，雙方卻斷絕聯繫長達20年。小美認為兩人已經舉行結婚的公開儀式，於是在今年5月提告請求確認婚姻關係存在，想為自己討回正宮名分，最後成功獲得勝訴，不過，她和阿偉的現任妻子關係該怎麼處理，後續仍有另一場硬仗要打。

▲小美提告替自己討回「阿偉妻子的名分」，但對方已與另一名女子結婚。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

小美在判決書中主張，和阿偉是高中同學，在校時對方就對她頻頻示好，但當時並未回應，直到畢業均無交集；後來兩人在1998年間於台北街頭巧遇，阿偉隨即展開熱烈追求，並表明自己已經結束一段婚姻，雙方能在失聯多年後再度相逢，又剛好都是單身，實屬天意，加上兩人都已經步入中年，不想再蹉跎歲月，希望盡快成婚。

小美提到，阿偉本身在經營旅遊業，知道她嚮往歐洲風情但從未有機會前往遊歷之後，馬上積極規劃一趟歐洲之旅，還在旅途中安排前往法國巴黎訂購結婚禮服，兩人在1999年間於飯店舉辦婚禮宴請賓客，雙方父母及眾多親友都前來見證，沒想到婚宴之後兩人因故發生爭執，至今未辦理結婚登記，她一直忍到2019年才寄發律師函請求偕同辦理結婚登記，卻只收到男方祝福，別無良策，這才決定提告請求確認婚姻關係存在。

而對於上述指控，阿偉強調，的確是在離婚1年後於街頭重逢小美，進而交往，但兩人並無共結連理的念頭，女方因為年紀超過40歲仍未結婚，經常受到親友、同事甚至是客戶的關懷，擔心繼續找理由搪塞會太丟臉，於是提議辦理結婚登記，「她說可以不用真正結婚，也不用去戶政機關辦理結婚登記，只要我同意與她辦理具有結婚宴客的儀式，讓她的親友及同仁、客戶相信即可」，這才同意舉辦婚宴。

阿偉表示，兩人在婚宴桌數方面意見不合，他覺得宴請3、4桌親友就夠了，但小美堅持要讓諸多親友一起同歡，「她認為我為桌數多寡、宴客費用的攤付比例而斤斤計較，我則認為她過於計較人情顏面，企圖欺騙我」，雙方在宴客結束當晚發生爭執，隔日便分道揚鑣，之後20年都沒有任何聯絡；如今他已經65歲，因病痛纏身時常往返醫院，若女方真的有意共組家庭，怎麼會在明知他的住處及公司地址的狀況之下，20年間都不聯絡，根本就是想擾亂、撥弄他靜好的下半場人生。

不過，台北地院法官認為，阿偉和小美舉行婚禮並公開宴客，雙方父母、親友皆到場祝賀，這些都有宴會現場照片、喜帖和證人為證，也符合修正前《民法》第982條第1項之規定，小美主張兩人已經結婚，且存有婚姻關係，應可採信，最終判女方勝訴，全案仍可上訴。

但由於阿偉在和小美分道揚鑣之後，又與另一名女子結婚，後續該如何處理這段「三角關係」，兩人恐怕還有另一場硬仗要打。