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社會 社會焦點 保障人權

衛生局口頭告知居隔令「無效」　法學博士等不到居隔單神反擊

記者黃翊婷／綜合報導

德國柏林洪堡大學法學博士、國立陽明交通大學科技法律學院博士後研究員劉青峰今年4月因接觸接診者需要居家隔離，後來確診，衛生局卻只是口頭通知要求他繼續隔離，遲遲沒有給予確診居隔通知書，他認為此舉涉及限制人身自由，因此向台北地院聲請提審。法官審理後認定，衛生局以口頭要求當事人居隔的行政處分應屬「無效」。

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽綠色通道,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存,防疫急門診,護理師,護師,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲劉男因接觸確診者被居家隔離，之後自己也確診，卻遲遲沒有收到確診者的居家隔離通知書。（資料照／記者李毓康攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，劉男今年4月17日因為直接接觸確診者，受到強制居家隔離，隔離期限至4月23日，但他在4月19日PCR陽性確診，多次要求台北市衛生局補發確診者居家隔離通知書，對方卻沒有對此回應，而是以口頭告知的方式，要求他繼續進行居家隔離。

劉男認為，台北市衛生局此舉欠缺踐行必要之司法程序或其他正當法律程序，不僅牴觸《憲法》第8條第1項之規範，也違背司法院釋字第384、588、636、708號解釋意旨，以及違反《公民與政治權利公約》第9條第1項保障人身自由之規定，因此決定向台北地院聲請提審。

對於上述指控，台北市衛生局表示，因為當時政府系統還在轉換，所以透過電話告知劉男要居家隔離10天才能出來，劉男PCR採檢陽性，Ct值16，具有傳染力，依當時指揮中心居家隔離照護指引，1歲到64歲沒有懷孕或洗腎等情形者，可以居家隔離照護，隔離期間為採檢日加上10天，因此，劉男居家隔離照護日期應至4月28日，這段期間會使用電子圍籬，一人一室不得外出，等到系統正式上線之後，會盡快以手機簡訊形式補發電子通知書。

不過，台北地院法官認為，主管機關對於新冠肺炎確診者，要依據中央主管機關公告的防治措施處置，施行隔離治療時，也應該給予隔離治療通知書，若確診者違反規定，不僅將受到高額罰鍰，甚至會涉及更嚴重的刑罰；而劉男一開始是因為接觸確診者被隔離，主管機關已核發個案接觸者居家隔離通知書，沒想到後來疫情越來越嚴重，主管機關為因應疫情發展，持續修訂、調整確診個案居家照護管理指引內容，對於確診者而言，他們可能無法知悉目前最新的隔離期間以及應該遵守的事項，所以主管機關更應該以書面或電子簡訊等其他形式，明確告知確診者隔離期間以及應遵守的事項，才能讓確診者有所適從。

法官接著說，台北市衛生局僅以口頭方式對劉男進行居家隔離行政處分，之後又未以書面或其他方式告知他隔離期間以及應遵守事項，其瑕疵已達到重大且明顯的程度，應屬無效，自始不生效力；另外，關於限制人身自由的爭議，劉男的個案接觸者居家隔離通知書所載隔離期間只到4月23日，他則是在4月24日向本院聲請提審，考量到他的人身自由並未受到拘束，難認有逮捕、拘禁之事實，最終裁定駁回聲請，全案仍可上訴。

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