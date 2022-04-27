連4天偷拍裙底！守捷運站尾隨正妹書記官　前北院法助下場慘

▲黃姓前法官助理連續4天守候女書記官搭上捷運手扶梯時，從後方偷拍裙底。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北地院黃姓法官助理，去年連續4天守候在捷運小南門站出口附近，尾隨偷拍身材曼妙的正妹書記官裙底，書記官經同事告知後，報警埋伏，果然幾天後當場逮到黃姓法助第5度偷拍，事後黃姓法助坦承因為工作壓力大而做出荒唐事，立即請辭被記大過，台北地檢署27日依5個妨害秘密罪嫌起訴。

檢警調查，台北地院約聘的黃姓法助，從2021年8月3日到6日，連續4天上午8點半左右，都守候在距離法院最近的小南門站3號出口手扶梯附近，等到被害書記官下捷運後，假裝巧遇，跟在後方，開啟手機錄影功能，偷拍書記官裙底內褲等隱私部位。

被害書記官經其他同事提醒，懷疑法院同事跟蹤意圖不軌，捷運警察獲報調閱監視器後，鎖定嫌犯，並埋伏在事發地點附近，果然在同月9日上午，當場逮到黃姓法助又用同樣模式偷拍，黃男遭逮的時候，手機還正在錄影模式。

受害書記官對於遭同事偷拍十分氣憤，想到連續多日擔心受怕，甚至得為了自保得更改回家路程，怒批黃姓法助「他很明顯知道我是誰，還這樣埋伏我，太可惡了！」黃姓法助則是坦承犯行後，自行請辭，之後法院召開考績會決議記大過處分，未來黃男要在其他司法機關工作，都會被這個處分紀錄影響。