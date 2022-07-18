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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍提恩恩案遭友軍砲轟？張博洋嗆「不知道腦袋裝什麼」道歉了

▲▼台灣基進2022縣市議會選舉 高雄市議員參選人劉航遠 陳子瑜 張婷婷 張博洋 李雨蓁 黃敬雅 楊華樺。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進三民區市議員參選人張博洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨新北市長參選人林佳龍17日於民進黨全代會上受訪表示，若當選新北市長第一件想做的事情就是公布童恩恩案所有資料，不過一向被視為與綠營交好的台灣基進三民區市議員參選人張博洋卻發文，「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，引發支持者不滿。對此，張博洋晚間也刪文道歉了。

張博洋17日在臉書發文表示，疫情造成不幸，大家都很難過，「政府疏失造成嬰兒死亡，事後卸責推諉，大家也都很憤慨。」接著他話鋒一轉，意有所指狠酸，「但把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼。」文末還hashtag強調「這篇不是在講侯友宜也不是在講柯文哲」，讓不少網友馬上聯想起稍早提及提及恩恩案的林佳龍。

▲▼新北市提名人林佳龍出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

文章曝光後，馬上引發綠營支持者不滿，紛紛湧入張博洋粉專痛批「開始玩文字遊戲了嗎？張先生」、「酸林佳龍來展現自己想得更深遠嗎？」、「你哪來自信讓你覺得，你有本錢酸林佳龍？」就連民進黨前桃園市議員王浩宇也發文，「很多人今晚都在基掰。但我還是希望大家多給他們機會，畢竟台灣需要更多元的力量，但拜託不要再網內互打。」

對此，張博洋深夜也在臉書發文說明該說法原意，並向恩恩爸、恩恩媽致歉，全文如下：

大家晚安，我知道前一篇的發文讓很多人感到生氣，希望大家再多給我一點時間，讓我把我的原意說的更清楚一點：

1. 我絕對支持公開真相，以侯友宜為首的新北市政府，要為恩恩案負最大的責任，要求這種人下台剛好而已。

2. 關於大家很想知道的，為何會批評林佳龍？

運作正常的民主社會，本來就是人民監督政府，林佳龍若當選，本來就要回應民意。

讓我感慨的是，為了要對抗一個鴨霸不透明的市府，即便是民主社會了，我們還是得把人民的生命傷痛，當成提升競選支持度的一種承諾講給媒體聽；

的確，我們說出民眾心理的話了，也的確，我們給人民一點希望了；

但我仍舊感到憤慨，為了對抗威權政治，我們只能用一句短短的「我當選後第一個公布真相」來同理傷痛？

真相公布後，整個人生劇變的傷痛真的就能就此止住？

萬一，我說萬一，我絕對不希望，但我不禁自問，如果林佳龍沒有當選呢？

我相當欽佩每一個在網路上踴躍發言，在政論節目勇敢揭露、爆料，公幹侯友宜市府的人。

對於恩恩案，我鮮少發言，因為那實在太痛了。

我自知沒辦法同理他們的傷痛，除了痛罵侯友宜，我也自知沒辦法為他們多做什麼。

我永遠記得恩爸接受（忘記是哪家）媒體訪問時，他說「他發現他們夫妻無法回到原本的生活」，接著，就是連日的受訪、上節目、訴求被侯友宜打槍、接著受訪、然後上節目、一次次的失望，恩爸堅強的樣子真的讓我感到非常非常不捨。

能不能就這樣好了吧？

到底要讓他回憶那樣的傷痛幾次？

每天把自己的傷口攤在大眾媒體下，我們離真相可能更近一步了，但他們夫妻心理的創傷呢？

這些都是我這陣子看新聞時，心裡不斷迴盪的聲音。

生命的消逝是非常非常沉重的，讓我難過的是，這個社會只在乎有沒有人可以教訓「他們看不爽的」侯友宜，而那個要參選新北市長的人，順著這個憤恨的社會做出了他的政治承諾，也獲得了掌聲，但我期待的並不只有這樣而已。

幾年前，因為一場政治運動，認識了擔任過高雄氣爆自救會會長的陳冠榮，他是一個對我來說像哥哥的人物，由於總是笑容掛著，又愛開玩笑，不熟的朋友可能還會覺得他是輕浮隨便的人，但那些笑容背後藏著的，是一篇篇的讓人心疼的人生故事，是他身為氣爆罹難者家屬的故事，是他陪著許多人生大轉變的氣爆傷者們，鼓舞著他們，一起從悲劇中走出來的故事。

在語意不清的情況下，發文酸林佳龍，造成大家的誤解，是我的疏失。

但我真正想說的，是傷痛的恢復，除了真相，也需要長期的陪伴，不論是親友、社會制度、甚至是社會大眾的對於事件的心態，都會左右傷者、家屬們接下來的人生。

更深層來說，一個群體社會因為重大事件所受的創傷，也需要方法來修復。

如果可以，我希望能坐在每一個來我這兒批評的人面前，請你喝杯飲料，甚至吃頓飯，好好的聽我說我想要說些什麼，想要透過投入這麼困難的環境，為這個世界帶來些什麼；

而這所有一切，絕非一個政治承諾就可以帶過。

關於新北，我想留言的各位朋友、還有轉分享甚至截圖的朋友，我跟大家一樣，目標一致就是要把侯友宜這個政客給趕下台。

當然，台灣的言論自由是可貴的，所以如果網友們不喜歡我的評論，絕對歡迎大家批評指教，我樂於接受，我相信透過這些批評指教而來的成長，也能讓我離理想的政治人物更近一步；以上發文，是為了把我的基本想法做個澄清。

最後，誠摯的向恩恩爸、恩恩媽致歉

希望媒體人員不要因為我惹起的這個風波而打擾恩恩爸媽

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