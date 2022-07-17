民宿老闆收全額訂金！入住突喊「遭雷擊停電」　超扯真相網氣炸

▲女子付了全部的款項，當天卻被老闆告知「因為閃電導致沒電，無法入住」。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，不少人待在家中不敢出門遊玩。一名女子日前說服了家中的父母，好不容易一家人出遊，出門前付了訂金訂了民宿，準備出門前，老闆卻緊急通知「閃電導致沒電，無法入住」，於是又趕快選了其他住宿方案，沒想到最後得知真相，讓她氣炸了，「如有想要入住的人請慎重！以免又被老闆同樣的說法給騙！」

這名女子在「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」分享，她好不容易說服父母，9日、10日到桃園進行2天1夜的國內旅遊，為此也早在6月底就定好了民宿，當時老闆要求全額付款，於是她也配合對方的模式。

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沒想到，等到9日上午出門時，民宿老闆緊急通知「因閃電導致沒電，所以無法入住」，女子心中感到可惜的同時，也趕緊聯繫姊姊，幫忙找當晚可以住宿的地方，避免父母沒地方能住。

▲女子與家人心血來潮跑去看看民宿外觀，才知道有人包棟。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



由於人都已經到了桃園，女子與家人討論後，決定去看一看無緣入住的民宿環境，到場卻發現整間民宿「燈火通明」，讓她十分傻眼，一問才知道原來已經被包棟，聯繫民宿老闆，對方卻裝傻回應「電來了嗎」。

女子旅遊的好心情頓時被破壞，爸爸也斥責「這樣做生意不行」，不該如此騙人，且當天都已經出門，老闆才通知「沒電無法入住」，若不是一家人心血來潮，想去看看環境，可能至今還被老闆蒙在鼓裡，「如有想要入住的人請慎重！以免又被老闆同樣的說法給騙！ 往民宿的路很小條，新手駕駛者要注意安全！」

女子的遭遇曝光，不少網友留言痛斥，「一定要幫推，太惡劣了」、「這種業者爛爆了！詐欺賠償，告消基會，幫高調，抵制這種爛手法，不然每家都這樣，我們消費者一點保障都沒有」、「留言刷起來！某些爛業者敢做就敢當，還怕到要刪文真可憐，兩顆星給起來，讓他刪不掉」、「怎麼會正常，都已經提前預約了，這是老闆的問題吧，況且店家本身就不誠實！」

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