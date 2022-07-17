熱爆！大爺大媽擠賣場「抽菸打牌吹冷氣」　業者：最高有400人

▲因為氣溫炎熱，賣場公共區域全是吹冷氣民眾。（圖／翻攝《極目新聞》）

圖文／CTWANT

大陸近日天氣炎熱，甚至出現單日飆破44度紀錄。而民眾因為想消暑，一堆人跑到大賣場的公共區域爽吹冷氣，有些人在抽菸、打牌等，最高紀錄甚至有400人。賣場工作人員表示，能理解大家納涼的行為，但抽菸會勸導。

據《極目新聞》報導，該間大賣場位於四川省遂寧市，大賣場業者表示，最近很多人來這邊納涼，大多數人都是拿扇子搧風聊天，抽菸的人已經很少了。

賣場工作人員說，賣場在營業時間冷氣都開比較強，最近因為天氣炎熱，很多附近居民都來吹冷氣，他能理解這樣的行為，但有時人真的太多，公共區域也變得髒亂，對清潔人員造成很大的壓力。工作人員表示，有些納涼的民眾會擋住樓梯的出入口，對大賣場造成困擾，而人最多的時候，甚至高達3、400人。

工作人員表示，早上來納涼的人比較少，下午2點以後最多人，而如果「正常納涼」他們不會趕人，但如果有民眾抽菸就會進行勸導。

此影片曝光後，網友紛紛留言回覆「吹冷氣能買什麽東西，顧客都不來了」、「抽煙是不能忍」、「老板再不趕人，生意就不用做了」、「之前看到過，躺一天自帶食物，還嫌空調太冷了去餐廳要熱水」、「抽菸直接趕走吧」。

看影片請點我。

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