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普丁2024年之前「恐被拉下台」　前美官員：他想趕快擺脫戰爭

▲▼克宮證實，今年的「與普丁對談」活動無法在7月前舉行。（圖／路透）

▲普丁今年2月對烏克蘭發動侵略戰爭後，健康亮紅燈、政權搖搖欲墜的傳聞不斷。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

前美國國安委員會俄羅斯事務高級主任希爾（Fiona Hill）表示，俄國總統普丁被部分核心圈人士認為「沒理由」繼續連任，可能在2024年以前「被拉下台」。他十分擔憂2024年的選舉結果，也知道時間不多了，因此迫切希望擺脫烏俄戰爭，讓自己看起來更具執政合法性。

希爾14日向《外交政策》表示，「普丁身邊的一些人認為，他沒有理由再連任2屆，而應該在2024年結束任期。他把自己競選的資格延長12年直至2036年，屆時他已經80多歲了。但是，他越被削弱，看起來就越沒有（執政）合法性、越不受歡迎，其他人也越有動力試圖繞過他，推動成為繼任者。」

希爾指出，隨著2024年大限逼近，俄國社會經濟問題層出不窮，示威時機也漸趨成熟。普丁「很害怕重演他在2011、2012年連任時發生的事情，當時莫斯科、聖彼得堡及其他主要城市都爆發示威。普丁知道，在表面下隱藏著許多不滿，但只要菁英階層的子女不被派往前線當炮灰，人們看起來都很支持這次的特別軍事行動。」

普丁1999年出任代理總理，2000年首次當選總統，2004年成功連任，2008年卸任後，安排親信梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）接班，同時出任統一俄羅斯黨主席兼總理，被認為實質上繼續掌權。他2012年第三度當選總統，但去年又修法，允許自己2024年任期結束後，可以再次參選2屆6年任期，意味著可能執政到2036年，也就是83歲高齡。

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