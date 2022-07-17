獨／李鴻淵長年不滿公司上下　慘死女會計曾兩度遭攔車威嚇

▲長年不滿公司上下，李鴻淵曾兩度半路攔截女會計張嘉綺、與劉慶杉當街衝突。（圖／記者高堂堯攝）



地方中心／連線報導

南投草屯康建公司爆發4死1傷血案震驚各界，兇嫌李鴻淵在案發不到24小時就被警方逮捕，但仍無法平息社會對此案的種種疑惑。現傳出賴敏男因研發出新技術讓牛樟芝價降至「市售2-3成」引發同業不滿，找來李鴻淵買凶殺人，但李的友人透露，李鴻淵長期對康建上下都不滿，曾經連兩天半路攔下死者張嘉綺怒瞪威脅，嚇得張回公司求援；另外李鴻淵與劉慶杉長期有嫌隙，兩人一碰面就有口角，也是眾人皆知。

熟悉康建的人員透露，這次死的人都不是牛樟芝的技術人員或康建接班人，其中園藝課長劉慶杉其實只是一個負責種樹、負責工廠園藝的員工，並不懂牛樟芝相關技術；而賴敏男的女兒賴彥予只是總會計、賴敏男的弟弟賴鋕卿更只是退休後，因愛花愛草而在康建的園藝區有一開心農場，去植栽花樹而已。

▲康建死者之一張嘉綺，曾出庭作證李鴻淵動手打人，讓李鴻淵不滿，曾兩度攔車找張嘉綺麻煩。（圖／ETtoday資料照）

康建生技中的一名洪姓女課長曾在2014年遇人持鐵棍行兇，導致洪女重傷，事後女課長認為兇手是李鴻淵，對李提告。據悉，當時身為證人之一的張嘉綺曾經在法庭上一口咬定，李鴻淵就是毆打女課長的兇嫌，事後李鴻淵雖被判無罪，但李早懷恨在心，事後曾經連兩天在張嘉綺上下班途中，上攔車威嚇，張嘉綺連忙衝回公司求援。

▲李鴻淵與園藝課長劉慶杉長年有嫌隙，案發前曾當街衝突被目擊。（圖／記者許權毅攝）



此外，園藝課長劉慶杉與李鴻淵的過節更甚，李鴻淵不滿劉慶杉酒後就愛揶揄人，兩人長年有嫌隙，一見面就吵架。在案發前一兩周，當地民眾還有人看到2人在巷弄狹路相逢，雖未爆發衝突，但也不歡而散。