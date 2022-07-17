哪來的山口組？分析案情遭傳話閉口　高大成笑回：竹篙裝菜刀

▲高大成連日分析南投案情卻被誤解扯上日本山口組，他說自己不需要抬高身價。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

中山附醫法醫高大成每每對於國內重大刑案，都從法醫專業理論分析研判，近日來針對南投命案也都侃侃而談，高坦承有朋友好意提醒，「你又沒證據，別說太多」，不料內容卻遭外界錯誤解讀，和日本山口組關係密切的人傳話要他閉口，高大成得知後有些不滿，他勿須誇言抬高身價，槍枝是來自大陸，和日本有什麼關係？簡直是竹篙裝菜刀。

高大成連日來針對南投命案的行凶動機、嫌犯做案心態、槍枝來源，以及唯一倖存者日後可能的後遺症，都提出自己的專業分析、研判，不料因言賈禍，被外界誤解扯上日本山口組。

高大成認為，這次行凶動機就是滅廠行動，賴敏男的牛樟芝技術壟斷市場，造成同行無利可圖，也就是擋人財路，他還認為，李鴻淵根本沒錢也沒管道買槍，而是有人提供，槍枝來自大陸，李嫌大喊為了報8年前的仇，更是此地無銀三百兩，說給背後主使者聽的。

高坦承，確實有朋友善意提醒，「你又沒證據，別說太多，無效啦」，他認為只是純粹站在法醫學和犯罪心理的角度分析，提供參考，不採信也沒關係，但這和日本，和山口組又有什麼關係？

他覺得自己勿須誇言自抬身價，外界把友人善意提醒扯上日本山口組，令人又氣又好笑，簡直是竹篙裝菜刀。