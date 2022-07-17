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社會 社會焦點 保障人權

獨／聽槍響衝屋內！賴敏男見女兒倒血泊　與李鴻淵拚命遭轟頭

▲▼康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男送醫時摸頭。（圖／民眾提供）

▲聽槍響衝屋內見女兒倒血泊，81歲賴敏男與李鴻淵拼命遭擊中頭部。（圖／民眾提供）

地方中心／連線報導

南投草屯康建公司爆發行刑式4死1傷血案震驚各界，唯一倖存者為康建負責人賴敏男，目前人仍在加護病房。根據現場人士透露，兇嫌李鴻淵持槍進入辦公室後，先舉槍轟斃總會計賴彥予，也就是賴敏男的女兒，而當時人在屋外與客人抽菸的賴敏男聽到槍聲衝回屋內，見女兒倒臥血泊中，急得與李鴻淵搏鬥，扭打中，李鴻淵往賴敏男的頭部開了一槍，而與賴敏男一起抽菸的客人則嚇得衝到950公尺外的雙冬派出所報案。

▲▼康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男。（圖／民眾提供）

▲康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男雖然已經高齡81歲，但身體相當硬朗。（圖／民眾提供）

賴敏男雖然已81歲，但身體相當硬朗，即便高齡也能做100下伏地挺身，與小20多歲的李鴻淵相比氣力並不差，混亂中連辦公室內的大型屏風也被推倒，賴敏男被李鴻淵擊中頭部，子彈從左耳後穿過賴敏男頭骨，正好卡在眼眶骨和肌肉層的中間，未損及生命中樞。

警消人員獲報趕到現場將賴敏男送上救護車時，賴敏男還用手頻頻撫摸頭部，並撫摸胸口，當下意識清楚，開刀搶救後存活下來，目前人在加護病房觀察。

台中榮總表示，賴敏男頭部的槍傷猶如受到嚴重的腦震盪，其語言和肢體活動部分會受到影響，「多少也會有失憶的情況」，病情緩和後是否能回溯案情，須等到1、2個禮拜後才能評估。

▲▼ 南投康建4死槍案，槍手李鴻淵落網。（圖／ETtoday記者攝）

▲ 南投康建4死槍案，槍手李鴻淵落網畫面。（圖／ETtoday記者攝）

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關鍵字：

賴敏男南投李鴻淵康建

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