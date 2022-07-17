獨／死亡筆記本沒他！賴鋕卿冤死現場曝...兩大灘血跡、槓鈴橫倒地

▲「死亡筆記本」沒他！賴鋕卿死得冤枉。（圖／資料照片，下同）



突發中心／台北報導

南投康建生技公司14日晚間發生槍擊案，離職員工李鴻淵闖入公司對5人行刑式槍殺，其中第一命案現場為距離工廠228公尺的園藝資材室，死者劉慶杉、賴鋕卿兩人被上手銬，椅子併排坐在一起，猶如槍決般遭轟頭奪命，門後地上留有兩大灘血跡，血跡還滲出至屋外，連槓鈴也橫躺在走道上。

▲南投4死命案，2名死者在第一現場屋內轟頭慘死，血跡還滲到屋外。（圖／民眾提供）



知情人士透露，資材室內有貨架，裡面放的東西多半是肥料、種子、農具、器皿、農產品等東西。據悉，李鴻淵格殺目標鎖定與他長年有嫌隙的園藝課長劉慶杉，康建負責人賴敏男的弟弟賴鋕卿並無在李鴻淵的獵殺名單中，未料到現場才發現賴鋕卿也在場，研判劉、賴第一時間可能也與李有發生扭打，混亂中推倒槓鈴、保溫瓶等，最後才被強銬到椅子上遭開槍轟斃。

▲16日賴鋕卿家屬前往命案現場招魂，但過程並不順利，雷雨中，家屬連續擲筊15次才出現連3次允杯。

賴鋕卿因喜愛花草、園藝，所以在康建的園藝區有一片開心農場，每天下午都會去開心農場簡單農作，未料14日卻遭無辜奪命，成為槍下冤魂。16日賴鋕卿家屬前往命案現場招魂，但過程並不順利，雷雨中，家屬連續擲筊15次才出現連3次允杯。賴家人也怒問李鴻淵做出這種事害不害怕死刑？也直言李鴻淵罪證確鑿，很難想像有律師會想去幫忙辯護。



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