獨／李鴻淵「愛打獵、會改槍、愛Show槍枝」　友人爆內幕

▲李鴻淵非職業卻槍槍斃命原因曝 「愛打獵、會改槍、愛Show槍枝」。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／連線報導

南投康建生物科技公司4死1傷血案，警方24小時內在台中中清路一家養生館內，抓到兇嫌李鴻淵，並查扣3把槍枝、179發子彈及滅音管、3副手銬等。外界猜測李鴻淵是職業殺手，但熟悉李鴻淵的友人透露，李鴻淵熱愛打獵，打靶相當準，看過他拿獵槍、十字弓擊中飛鼠、果子狸等頭部，獵物都一槍斃命！

李鴻淵長年居住在雙冬地區，非原住民，但熱愛打獵，也喜愛展示他的「狩獵成果」，長年上山打獵讓他的槍法精準，且他會自行改造手槍。10多年前就有人看過李鴻淵拿出這些手槍，也看過子彈，李透露這些子彈都是朋友寄放的。

▲李鴻淵雖然長年失業，但繼承祖產，經濟並不匱乏。（圖／ETtoday資料照）



對於外界揣測，李鴻淵為何有財力擁有如此多槍械？友人透露，李鴻淵雖然失業長年在家，但他是家中長子、長孫有繼承家產，賣掉土地後有一筆錢，並非外傳的經濟匱乏；也有人猜測，李鴻淵是職業級殺手，否則不會槍法如此精準，但友人指出，如果是職業級殺手，怎麼會無人接應？還需要騎死者之一劉慶杉的機車呢？也提到，槍法精準是跟李鴻淵愛打獵的嗜好有關係。

離職員工李鴻淵14日闖入南投草屯康建生物科技公司，對5人行刑式槍決轟頭，造成創辦人、有「牛樟芝之父」稱號的賴敏男重傷，另有4人慘死，分別是賴男胞弟賴鋕卿、賴男女兒賴彥予、公司課長劉慶杉及女會計主任張嘉綺。

▲▼ 南投康建生技槍擊4死案，警方拘捕李鴻淵畫面 。（圖／記者鄧木卿翻攝）