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俄羅斯下令「加強進攻烏克蘭」　傳準備攻打東部重要城市

▲▼俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部長紹伊古。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯16日下令全面加強在烏克蘭境內的軍事作戰行動，防止烏方對烏克蘭東部與俄方控制區發動襲擊。與此同時，俄軍火箭、飛彈襲擊烏克蘭多個城鎮，基輔當局透露，近日的攻擊行動已造成數十人死亡，稱俄國部隊似乎正在重新集結，準備對前線城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）發起進攻。

路透報導，這是國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）下達的最新指令，宣稱烏克蘭可能攻打烏克蘭東部與其他俄羅斯控制區的民用基礎設施或襲擊平民，有展開大規模火箭、火砲攻擊的可能性，要求在烏克蘭各地作戰的俄軍加強作戰行動。

對此，烏克蘭軍事情報發言人斯基比茨基（Vadym Skibitskyi）表示，這顯然是俄軍正在為下一階段的進攻做準備，目前整個前線均受到俄羅斯襲擊。烏軍16日表示，俄國部隊似乎正在進行重新集結，準備朝頓內茨克州前線主要城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）發起進攻。

儘管俄烏戰爭焦點已轉移至東部頓巴斯地區，但俄方仍持續使用飛彈、火箭彈攻擊其他地區城鎮。烏克蘭指控，就在過去3天，至少有40名身在城鎮地區的民眾命喪俄軍火箭彈襲擊行動。但俄方始終表示，軍隊是鎖定軍事目標進行攻擊，否認襲擊平民。

▼ 烏克蘭哈爾科夫地區城鎮楚威夫（Chuhuiv）近日遭受襲擊。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭哈爾科夫地區城鎮楚威夫（Chuhuiv）遭受襲擊。（圖／路透）

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