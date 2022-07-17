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台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」　網心疼：拜託幫她撐遮陽傘

▲▼台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」。（圖／翻攝蔡淇華臉書）

▲近日天氣悶熱，女子在沒有遮蔽物的路口販售沙琪瑪。（圖／翻攝蔡淇華臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

曾獲師鐸獎的高中教師蔡淇華日前經過台中南屯路與文心路口時，目睹一名腦麻的女子坐在輪椅上販售沙琪瑪，購買後發現對方還剩許多，因此幫忙PO文宣傳，希望可以讓女子早日回家休息，而該文PO出後也引起不少網友分享。

蔡淇華表示，他經過台中南屯路與文心路口時，看到一名女子坐在輪椅上賣沙琪瑪，他買了一些，但眼見天快要黑了，女子又有許多還沒賣掉，便詢問能否拍照PO文幫忙推廣，最後在對方同意之下才發文。

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▲▼台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」。（圖／翻攝蔡淇華臉書）

▲網友看到女子的處境非常心疼。（圖／翻攝蔡淇華臉書）

蔡淇華詢問，女子以後是否會在同個地點擺攤，對方回「會」。然而，想到台中最近的天氣不是大太陽就是下雨，讓蔡淇華感到非常擔心，「朋友們如果有路過，可以買一些回家喔！」

網友看完紛紛留言，「我想要去掃攤，讓她早點回去休息，不然天氣這麼熱」、「坐輪椅還在馬路邊擺攤也太危險了吧」、「拜託幫她撐個遮陽傘吧，看得熱氣都像靈魂出竅了」、「太誇張，這種季節，正常人都不可能在那裡做生意，找出誰推她去有遮蔽物的地方擺的比較重要」、「他們本來在青海河南，我都會買，再拿去福利基金會，後來就不見了」。

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