來不及減重那就靠「作弊」！七色「藏肉神褲」掀起網路暴動

【企劃特輯】

「不骨感，也能很性感」在劉品言廣告強力放送下，成為今夏最火的勵志金句，許多微肉女孩都因為這句話得到新的啟發：「如果不及減重，靠這件藏肉褲，一樣可以達到讓肉肉進去、曲線出來的效果。」不但在網路掀起「藏肉系」穿搭風潮，也讓藏肉神褲一周就爆賣近萬條。

劉品言拍廣告身型小一號 造型師大讚：「藏功了得！」

電視廣告中，劉品言穿著貼身的PP塑崩未來褲，體態明顯「小一號」，讓網友大讚健康又性感；知名造型師李明川分享：「以前女生擔心這種緊身褲外穿，最主要就是怕太貼身，下半身曲線表露無遺。但經過研發改良，這款藏肉神褲的塑形力不可同日而語，不但可以完美藏肉、還能拉長身形比例，讓下半身顯瘦。」

▲劉品言穿著PP塑崩未來褲，完美藏肉、還能拉長身形比例，讓體態整個小一號。【官網優惠組】



▲藏肉褲的塑形力非常好，讓女性較肉的下半身都能藏肉顯瘦。【momo購物網特惠組】

一口氣推出七款時尚莫蘭迪色

「藏肉神褲」適合各種生活場景

除了百搭的經典黑色之外，PP塑崩未來褲推出的六種新色，色調使用的是現在最夯的莫蘭迪色，帶有一點灰調的色系，降低彩度更好搭配，在上半身的顏色選擇上可以更有彈性，即使選擇亮色系也很好搭，適合休閒、運動、居家、工作各種不同的生活場景，是女性夏季時尚、百搭的必備單品。

▲這次六款莫蘭迪亮色系，能應付各種不同的生活場景，都能時尚百搭。

導入3D體雕新技術

全方位藏肉 滴水不露

「PP塑崩未來褲」在腰腹部採用「V型蜂窩編織技術」，利用「隱形束腹」把多餘的腰腹肉內推，能讓腰腹肉內縮5~8公分。在大腿、臀部的「花托型拉提技術」，能把臀部的線條集中、托高，視覺上讓大腿更延伸；髖部，則有橫紋延伸加壓的設計，讓承受重力的髖部能紓壓、幫助微循環；小腿部分，運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感。

▲獨家3D體雕技術，讓肉肉都能完美包覆、展現曲線。

彈力大躍進 再多的肉、也穿得下

石墨烯護體 愛漂亮、也顧健康

「PP塑崩未來褲」一件褲子同時結合六種紡織技術，彈力係數完全和傳統運動褲、塑身褲不同，就算是46腰的超大尺碼女生都穿得下，而且立刻達到塑型效果；劉品言形容：「穿上塑崩未來褲，真的會讓肉肉進去、讓線條出來；不用骨感，也可以穿出性感、自信。」加上整件褲子有幫助微循環的石墨烯材質，具備「穿上即循環」的運動效果，久坐、久站也不用擔心下半身變腫，愛漂亮、也同時兼顧健康。

▲石墨烯材質能幫助身體微循環，讓運動效果加倍，且22-46腰都能穿。

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