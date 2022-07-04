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單親媽帶小孩租透天厝　自隔5房變淫窟！害房東也挨告

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲台中一從事八大的女子帶兒向房東承租透天厝後，卻將房子當應召站使用，導致房東也遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一王姓女子帶著孩子承租透天厝後，自行將屋內隔成5間小房間做為應召站據點，並聘用小姐做全套性交易賺錢，被警方持搜索票當場查獲性交易。檢方認為陳姓女房東也知情，所以才以高於市價3倍的價格將房子租給王女，將房東也一併起訴，案經上訴到台中高分院，認為房東涉案證據不足，判處無罪。

判決書指出，王女於2018年6月向陳姓女房東以6萬元租下透天厝後，將2、3樓當作應召站據點，共隔成5間小房間，每間只能容得下一張床，並雇用小姐從事性交易，每15分鐘以800到1000元計價，王女再從中抽3成費用。2020年該應召站被警方2度查獲後，檢警認為房東也知情，因此附近租金行情僅2萬元左右，她卻能以高於市價3倍的價格，將房子租給王女，依妨害風化罪嫌起訴房東。

房東否認知情，表示王女說要用6萬元承租，她就整棟租給她，因隔間沒動到硬體，所以她沒去注意，隔壁房子僅1樓就租到4萬5，她整棟租6萬元並不覺得租金太高。

王女則稱，她過去也做過應召站小姐，所以就按照她過去待過的店家租金行情，向房東租房，她只有跟房東說要和小孩搬過來住，沒有告知要做為應召站。

經法院審理，認為2人以匯款方式繳納租金，房東平常不會到租屋處查看，現場查證照片也沒有拍到房東的身影，且租金多少為契約自由，難以租金判斷房東涉案，因為沒有積極證據證明房東為圖利容留王女或媒介性交易，案經上訴到台中高分院，仍判處無罪。

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