新竹縣+658！嬰幼兒莫德納社區接種開放預約

▲新竹縣今日新增658例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(16)日新增658例本土確定病例，居家隔離656人、居家照護列管人數2755人，今年統計至7月15日，累計確診10萬7237人。衛生局表示，23日上午在竹北里集會所開設首場嬰幼兒莫德納疫苗社區接種站專案，提供出生6個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗基礎劑，預計800位名額，今下午5點開放社區接種專案、部分衛生所線上預約。

衛生局說明，23日開設首場嬰幼兒莫德納疫苗社區接種站專案，提供出生6個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗基礎劑，此次由新仁醫院及麥建方小兒專科診所共同合作組成醫療團隊，於7月23日（星期六）上午8時30分至12時在竹北里集會所，預計將提供800位名額，有需求的家長，請提早預約。

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除了社區接種站之外，新竹縣各鄉鎮市衛生所也於第1時間提供在地鄉親，7月22日(星期五)有11鄉鎮市衛生所、7月23日(星期六) 12鄉鎮市衛生所同步提供接種服務。16日下午5點開放社區接種專案、部分衛生所線上預約。衛生局呼籲，請符合接種條件家長儘快線上預約安排接種，以及早提升幼兒保護力。

衛生局提醒，及早接種疫苗可以降低染疫後重症及死亡的風險。請接種第2-4劑疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。

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