桃機消防員招募體能測驗登場　115名考生大顯身手

▲考生進行3000公尺跑步測驗，需於18分鐘內完成。（圖／桃機提供，以下同）

記者錢雅慧／桃園報導

因應營運需求，桃園機場公司111年度招考18名消防員，收到166人報名應試，15日、16日舉行體能測驗，共計115名到考，測驗項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡；通過體能測驗考生將於8月13日參與第二階段筆試。

機場公司總經理但昭璧15日早晨現場了解準備情形並為考生加油打氣，但昭璧表示桃園機場依據國際民航組織(ICAO)規定設置消防大隊，主要勤務內容為航空器事故之消防搶救以及機場園區各項消防任務，機場消防員不僅需具備航空消防的專業知識，消防救災能量也仰賴消防員的體能負荷，因此體能測驗是消防員甄試的重點之一。

▲桃園機場公司111年度新進消防員甄選第一階段需通過五項體能測驗項目。

機場公司表示，桃機消防員招募分為體能、筆試、面試三個階段，由於航機載客量大，一旦發生航空事故時，需要救援的旅客人數往往超過百人，因此高強度的體能為救災的關鍵；本次測驗項目特別強調負重度、靈巧度以及肌耐力等因素。

機場公司統計本次招募共有115位考生應考，到考率近7成，年齡分布以20至30歲者居多，最年輕與最年長分別為21與48歲。考生亦來自四面八方，包含大學畢業生、健身教練等，其中不乏任職於地方政府現職消防員前來報考。第一階段體能測驗順利落幕後，第二階段筆試測驗將於8月13日舉行，相關時間與地點將公告於機場公司官網及以E-mail通知考生，敬請進入第二試的考生做好準備全力應戰，加入桃園機場團隊共同迎接疫後復甦。

▲舉重項目通過標準為90秒內完成110磅挺舉不著地3次。

▲考生需於90秒內完成臂力爬竿5公尺1次。

▲考生肩負50公斤砂袋向前衝刺。