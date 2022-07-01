強化飛安　桃機「跑道自動異物偵測系統」概念驗證測試將上路

▲桃機「跑道自動異物偵測系統」概念驗證測試將於7月4日至7月25日進行。圖為桃園機場南跑道。（圖／桃園機場提供）

記者錢雅慧／桃園報導

安全為機場公司經營最核心之目標，機場公司於2021年8月公開徵求國內外研發單位及企業參與「跑道自動異物偵測系統（Foreign Object Debris, FOD）」設備的概念驗證（Proof of Concept, POC）測試後，經過兩次評比會議，今（1日）召開驗測前廠商說明會議並宣布POC測試將於7月4日至25日進行，4家廠商預計在桃園機場南跑道（05R/23L）S9-S10滑行道區段間進行實地驗證，以藉此評估最適方案。

機場公司指出，有鑑於目前跑道異物偵測系統概念與技術多元，為求最穩定可靠且適合桃園機場條件者，機場公司委託顧問團隊以公開、公正立場，徵求外部單位參與POC測試，並於過程中邀請資訊工業策進會及工業技術研究院擔任專業技術評估；國家通訊傳播委員會、民用航空局及專家學者組成諮詢委員會，針對作業及後續報告進行評估。本案經兩次評比會議後，原選出6家廠商參與後續測試，其中2家廠商因個別因素而切結放棄測試。為使過程順利，機場公司於6月1日先行向空側作業單位說明本案執行方式、時間及場域；並發布公告自6月27日至7月3日每日15時至20時關閉跑道，提供廠商進行設備架設及調校。

本次POC測試將於7月4日至7月25日、連續22日、每日15時至20時以三個時段（白天、終昏及夜晚）於桃園機場南跑道（05R/23L） S9-S10滑行道區段間執行。參與測試廠商共有4家，分別為大同股份有限公司（固定式光電偵測系統）、伸貿實業股份有限公司（固定式雷達及光電偵測系統）、台灣源訊科技股份有限公司（固定式雷達及光電偵測系統）及貫宇有限公司（車載式偵測系統）。

桃園國際機場的道面巡檢作業與全球各機場相同，除依據國際民航組織（ICAO）第14號附約及民用航空局作業規範外，更與工程、道面清掃、助航燈光與氣象設備等單位建立聯合巡檢機制，以符合國際之標準執行跑道異物（FOD）檢測作業。機場公司將透過這次POC測試了解業界最新科技與實務經驗，未來期以建置跑道自動異物偵測系統併同人工巡檢之方式，加速障礙物排除，在既有基礎上持續強化飛航安全。

