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桃園今年新增100處科技執法　7／18上路...首波25處地點曝

▲桃園警方今年100處科技執法首波25處地點18日上路。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲桃園警方今年100處科技執法首波25處地點18日上路。（圖／桃園市政府警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局為喊少交通事故發生率及擴大道路交通事故成效，將於今年新增100處租賃式科技執法設備，並擇定「轄區高肇事路口」及「駕駛人易違規且高事故比例之路口」評估建置，首波25處將於18日正式啟用執法，籲請民眾多加注意切勿違規以免受罰。

▲將對闖紅燈、紅燈右轉及紅燈越線處罰。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲將對闖紅燈、紅燈右轉及紅燈越線處罰。（圖／桃園市政府警察局提供）

警方表示，今年百大高肇事路口科技執法設備第一期25處已驗收完畢，預計在7月18日啟用。該25處設備經各轄區分局擇定「轄區高肇事路口」及「駕駛人易違規且高事故比例之路口」評估建置。

首波執法地點分別為「桃園區春日路與民光東路」、「桃園區經國路與南平路口」、「桃園區三民路與復興路口」、「桃園區桃鶯路與大智路口」、「桃園區建新街與保羅街口」、「桃園區永安路與永安路1188巷」、「桃園區三民路三段與大同路口」、「桃園區三民路三段與介壽路口」、「大溪區永昌路與仁和路二段路口」、「大溪區台3線、台4線(康莊路)與大鶯路口」、「大溪區員林路一段7巷口」、「大溪區台3線(台灣中油大溪觀音山站前)」、「大溪區埔頂路一段與慈光街口」、「八德區福德一路與和成路口」、「八德區介壽路二段與建國路(和平路)」、「八德區和平路與大忠街(重慶街)」、「八德區和平路與和平路276巷口」、「八德區介壽路與廣福路口」、「八德區中華路與高城路口」、「八德區長興路與霄裡路口」、「八德區介壽路二段與興豐路口」、「八德區廣興路與新興路口」、「八德區興豐路與中山路口」、「八德區介壽路一段與國道2號橋下便道」、「八德區長興路與長興二路口」。

本專案25處科技執法地點執行半年後視成效滾動檢討，警察局重新評估是否續留或更換地點。警方呼籲用路人務必遵守交通安全規則、勿違規行駛，違者將依道路交通管理處罰條例第53條及60條規定，闖紅燈處新臺幣1,800元以上5,400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1,800元以下罰鍰及紅燈越線處900元以上1,800元以下罰鍰。警方將嚴正執法、消弭駕駛者僥倖心態，以保護市民生命財產安全。

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