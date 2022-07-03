　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

非常時期省荷包！碧雲莊自製雨水撲滿　活動中心年省9千元水費

▲邱奕儒老師向學生示範碧雲莊生態水池的設計概念。（圖／慈濟大學提供，下同）

邱奕儒老師向學生示範碧雲莊生態水池的設計概念。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學通識教育中心邱奕儒老師，以「4S逕流控制」、「屋頂雨水利用」、「廚房廢水回收」和「魚菜共生菜園水池」為碧雲莊活動中心設計了一套的水資源再利用系統，邱奕儒表示，自來水是非常乾淨的水，如果拿來沖馬桶、澆花非常可惜，透過這套系統，碧雲莊的馬桶使用雨水，甚至連洗碗槽的廢水都可以經過過濾成為種菜用水，不但可以省水也可以省錢更可生產糧食。

可以裝滿五噸水的大水塔「雨水撲滿」，專門收集碧雲莊活動中心屋頂的雨水，這些雨水經過「過濾、初期排放、溢流管及自來水自動補給」等程序，逐步轉化成碧雲莊的儲備用水，花圃、菜園的澆灌還有浴廁沖水都是利用雨水回收，裝設水撲滿後，每年為活動中心省下九千多的自來水用水費。而在發生天災地變時，這些水都可以即時轉變為緊急災後用水。

▲邱奕儒老師向學生示範碧雲莊生態水池的設計概念。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼「邱奕儒老師指著自製的簡單油水分離系統，利用三個飲料店廢棄的果糖罐，就能將廚餘水過濾，拿來澆花灌溉，甚至減少衛生下水道的負擔。

邱奕儒老師表示，透過雨水利用系統模型，協助大家了解水撲滿的原理，讓家家戶戶都可以自製水撲滿。最簡單的像是社區活動中心內雞舍的水撲滿，只需要有一個屋頂，水管和水桶，就可以肩負清理供水的工作。

▲邱奕儒老師向學生示範碧雲莊生態水池的設計概念。（圖／慈濟大學提供，下同）

碧雲莊活動中心由於平時會舉辦許多活動，社區廚房的廢水排放量增，洗菜、洗碗後的水流入水溝，讓原本水溝裡的魚消失了，也增加蚊子數量。為了回到原來的生態，同時兼具社區活動中心的功能，在與社區成員大家共同討論後，邱奕儒老師設計「中水回收系統」，廚房的廢水裡有菜渣、有殘油等，利用三個水桶過濾進行「油水分離處理」再透過礫石中的滲透管流入土壤，再經土壤微生物分解後提供社區菜園作物所需的水與養份。

「利用油會浮在水面上的特性，所以第一個水桶有過濾系統，上面有浮油，到了第二桶油變少了，第三桶時我們甚至看不到油。」邱奕儒老師指著自製的簡單油水分離系統，利用三個飲料店廢棄的果糖罐，就能將廚餘水過濾，拿來澆花灌溉，甚至減少衛生下水道的負擔。

▲邱奕儒老師向學生示範碧雲莊生態水池的設計概念。（圖／慈濟大學提供，下同）

水撲滿實體照。

菜園裡的「魚菜共生菜園水池」也是來自屋頂雨水，回收的水可以養魚，種菜，水面上有水耕植物像是菱角，空心菜等提供小魚庇護，而小魚能吃掉蚊子的幼蟲，減少蚊子孳生，上方還有綠能設備，可提供夜間照明，夜間也會吸引夜蛾類害蟲跌入水中，成為魚的食物，而魚的糞便又成為菱角的肥料，同時也減少菜園的蟲害。

「4S逕流控制」是指「slow，spread，store，sink」降低流速雨水減少沖刷，利用樹木以及寄生植物等增加分流，利用水池等進行儲存，並在地面以透水層讓雨水自然的滲透入土壤裡，這些設計都可以在碧雲莊公園裡看到。

邱奕儒老師表示，家家都有屋頂、都有廢水產生，只要花點心思，就可以充份利用每滴雨水，減少下游淹水風險，也可以幫自己省錢，尤其是提供比較多人用餐的學校和餐廳等，若是願意將每次洗菜、洗碗的水處理後再做為菜園用水，將可讓地球減少很多污染，並且增加在地的糧食供給。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
快訊／今本土32567例「新北最多」！　各縣市分佈曝
快訊／今增88死！　本土+32567
蕭亞軒金曲回歸…網狂刷鼻子！　後台「素顏」臉蛋現形
颱風艾利幾近「裸奔」！　台灣這天起降雨才變少
衣服幾天洗一次？達人給答案　「1動作」細菌萬倍暴長
台股血崩！　他公布恐怖對帳單「慘賠天文數字」
歷年金曲新人名單排開！　網驚「12屆根本神仙打架」
健身猛男槓鈴脫手！　「當場對折」恐怖片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

非常時期省荷包！碧雲莊自製雨水撲滿　活動中心年省9千元水費

黃偉哲贈「一卡皮箱」台南美食　知名作家帶往普羅旺斯

感受生活再創作！12名藝術家進駐港口部落　要讓大地活回來

「女孩馨光夜跑」今年復辦　勵馨基金會邀國人以行動提升女權

暑假第一周末小琉球現人潮　警交安稽查未戴安全帽違規最多

南投文化園區武德殿費時2年整修　暑假首日重啟邀大小朋友玩陶藝

重機枋山大橋故障　夫妻用推的滿身汗...枋寮警及時解圍

高中畢業生挑戰鐵馬一日高雄墾丁行　半路爆胎超無助！警伸援手

雙颱環伺　台南做工行善團持續冒雨為弱勢修築安全的家

1歲女嬰高燒送醫遇塞車　桃園警鳴笛開道4分鐘送醫

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

非常時期省荷包！碧雲莊自製雨水撲滿　活動中心年省9千元水費

黃偉哲贈「一卡皮箱」台南美食　知名作家帶往普羅旺斯

感受生活再創作！12名藝術家進駐港口部落　要讓大地活回來

「女孩馨光夜跑」今年復辦　勵馨基金會邀國人以行動提升女權

暑假第一周末小琉球現人潮　警交安稽查未戴安全帽違規最多

南投文化園區武德殿費時2年整修　暑假首日重啟邀大小朋友玩陶藝

重機枋山大橋故障　夫妻用推的滿身汗...枋寮警及時解圍

高中畢業生挑戰鐵馬一日高雄墾丁行　半路爆胎超無助！警伸援手

雙颱環伺　台南做工行善團持續冒雨為弱勢修築安全的家

1歲女嬰高燒送醫遇塞車　桃園警鳴笛開道4分鐘送醫

鴻海除息剉咧等？台股陷空頭陰霾　逾半個股呈貼息

快訊／今本土+32567！新北4666例最多　各縣市確診分佈曝

連女友都是騙來的！惡男稱交往可挽回前任　再誆她閨蜜性交解厄

川普盼再戰2024！傳最快本月宣布參選　共和黨人卻「怕爆」

對戰「天敵」戴資穎苦吞6連敗　辛度教練：她很快會扭轉劣勢

快訊／今增88死！　本土+32567

俄邊境連環爆3死！至少50棟建築受損　俄議員嗆：發動軍事回應

民進黨新北「蘇貞昌在使壞」　被爆：選的人要比他更爛

《人在囧途》翻版！　6名壯漢機場「接力」一斤白酒

姚元浩《營業中》堅持便當賣150　庹宗康臉垮：隨便你

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

地方熱門新聞

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

徵家教學生　網暴動：地方爸爸猛報名

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

2022桃園蓮花季　7/2-8/28蓮花園休閒農業區登場

即／高雄岡山車道疑遭雷擊「炸出大洞」

彰化員林罕見送肉粽　路線曝光

台南國際芒果節黃偉哲邀駐台使館人員參訪

台南做工行善團為弱勢修築安全的家

台電公司台東區營業處處長交接典禮　場面隆重

重返前線1979桃園演出　連江縣長參選人現身

畢業生挑戰鐵馬一日高雄墾丁行　半路爆胎警相助

重機車友發起上國道　中埔警轄區交流道口攔查勸導

旅館搶業績　7月壽星入住有5大驚喜

更多熱門

相關新聞

「7月新制上路」補貼、調漲一次看！攸關荷包厚度

「7月新制上路」補貼、調漲一次看！攸關荷包厚度

今天7月1日有多項攸關民眾荷包的新制度上路，包括電費、健保調漲，租金補貼、國旅補助、自帶環保杯折5元等等，至於還有哪些新制，或是如何搭配優惠方案，才不會讓荷包大失血？《ETtoday新聞雲》整理重要新措施，讓讀者一次掌握。

洗個手會怎樣？他偷開民宅前水龍頭被訴

洗個手會怎樣？他偷開民宅前水龍頭被訴

撲滿存3年！他花2小時數21萬元

撲滿存3年！他花2小時數21萬元

金幣海！存50元堅持4年「殺豬公35.4萬入袋」

金幣海！存50元堅持4年「殺豬公35.4萬入袋」

開冷氣怕電費飆　達人曝2省電關鍵

開冷氣怕電費飆　達人曝2省電關鍵

關鍵字：

非常時期荷包碧雲莊雨水撲滿水費

讀者迴響

熱門新聞

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面