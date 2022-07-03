非常時期省荷包！碧雲莊自製雨水撲滿　活動中心年省9千元水費

▲邱奕儒老師向學生示範碧雲莊生態水池的設計概念。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學通識教育中心邱奕儒老師，以「4S逕流控制」、「屋頂雨水利用」、「廚房廢水回收」和「魚菜共生菜園水池」為碧雲莊活動中心設計了一套的水資源再利用系統，邱奕儒表示，自來水是非常乾淨的水，如果拿來沖馬桶、澆花非常可惜，透過這套系統，碧雲莊的馬桶使用雨水，甚至連洗碗槽的廢水都可以經過過濾成為種菜用水，不但可以省水也可以省錢更可生產糧食。

可以裝滿五噸水的大水塔「雨水撲滿」，專門收集碧雲莊活動中心屋頂的雨水，這些雨水經過「過濾、初期排放、溢流管及自來水自動補給」等程序，逐步轉化成碧雲莊的儲備用水，花圃、菜園的澆灌還有浴廁沖水都是利用雨水回收，裝設水撲滿後，每年為活動中心省下九千多的自來水用水費。而在發生天災地變時，這些水都可以即時轉變為緊急災後用水。

▲▼「邱奕儒老師指著自製的簡單油水分離系統，利用三個飲料店廢棄的果糖罐，就能將廚餘水過濾，拿來澆花灌溉，甚至減少衛生下水道的負擔。

邱奕儒老師表示，透過雨水利用系統模型，協助大家了解水撲滿的原理，讓家家戶戶都可以自製水撲滿。最簡單的像是社區活動中心內雞舍的水撲滿，只需要有一個屋頂，水管和水桶，就可以肩負清理供水的工作。

碧雲莊活動中心由於平時會舉辦許多活動，社區廚房的廢水排放量增，洗菜、洗碗後的水流入水溝，讓原本水溝裡的魚消失了，也增加蚊子數量。為了回到原來的生態，同時兼具社區活動中心的功能，在與社區成員大家共同討論後，邱奕儒老師設計「中水回收系統」，廚房的廢水裡有菜渣、有殘油等，利用三個水桶過濾進行「油水分離處理」再透過礫石中的滲透管流入土壤，再經土壤微生物分解後提供社區菜園作物所需的水與養份。

「利用油會浮在水面上的特性，所以第一個水桶有過濾系統，上面有浮油，到了第二桶油變少了，第三桶時我們甚至看不到油。」邱奕儒老師指著自製的簡單油水分離系統，利用三個飲料店廢棄的果糖罐，就能將廚餘水過濾，拿來澆花灌溉，甚至減少衛生下水道的負擔。

▲水撲滿實體照。

菜園裡的「魚菜共生菜園水池」也是來自屋頂雨水，回收的水可以養魚，種菜，水面上有水耕植物像是菱角，空心菜等提供小魚庇護，而小魚能吃掉蚊子的幼蟲，減少蚊子孳生，上方還有綠能設備，可提供夜間照明，夜間也會吸引夜蛾類害蟲跌入水中，成為魚的食物，而魚的糞便又成為菱角的肥料，同時也減少菜園的蟲害。

「4S逕流控制」是指「slow，spread，store，sink」降低流速雨水減少沖刷，利用樹木以及寄生植物等增加分流，利用水池等進行儲存，並在地面以透水層讓雨水自然的滲透入土壤裡，這些設計都可以在碧雲莊公園裡看到。

邱奕儒老師表示，家家都有屋頂、都有廢水產生，只要花點心思，就可以充份利用每滴雨水，減少下游淹水風險，也可以幫自己省錢，尤其是提供比較多人用餐的學校和餐廳等，若是願意將每次洗菜、洗碗的水處理後再做為菜園用水，將可讓地球減少很多污染，並且增加在地的糧食供給。