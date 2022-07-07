花蓮中央路2處科技執法7／15啟用　先期取締闖紅燈、超速違規

▲▼花蓮市中央路與中山路口、吉安鄉中央路與建國路口2處科技執法，將針對直行車占用轉彎車道、違規變換車道、紅燈越線、闖紅燈等進行取締。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣中央路自蘇花改通車後，車流量日益增加，時有駕駛人未遵守標誌標線號誌違規行駛，而造成交通事故，花蓮縣警察局為防制交通事故發生，擇取該路段交通事故相對多數之二處路口設置路口違規科技執法設備，預計於今年7月15日啟用。

花蓮縣警察局表示，花蓮市中央路與中山路口、吉安鄉中央路與建國路口違規科技執法設備係針對直行車占用轉彎車道行駛、違規變換車道、紅燈越線、闖紅燈，以客觀之影像分析並執行取締，期能透過科技執法取締違規，導正駕駛人錯誤的行車觀念，以降低交通事故及維持道路行車秩序。

該二處路口科技執法設備於去年11月已建置完成，因考量花蓮縣政府辦理「中央路一段至四段新設左轉彎車道工程」尚未完工，為避免執法疑義及維護民眾權益，其中有關直行車違規占用轉彎車道將延後啟用執法。

據警方統計，中央路段花蓮市新生橋至吉安鄉中央路與中山路口，去年總計發生394件交通事故，今年1月迄今已發生139件交通事故，造成2人死亡。為防制交通事故、遏止違規行為及促進交通順暢，將先行啟用闖紅燈、超速（限速50）、紅燈越線及紅燈右轉等執法功能。

警察局呼籲：設置科技執法設備係希望藉由科技執法，培養民眾守法好習慣，並降低交通事故發生，共同營造安全及順暢的交通環境。