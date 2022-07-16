侯友宜今正式卸下警職　警證曝光：有效期限「一日警察，終身愛警」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蔡佩珈／台北報導

曾任警政署長、刑事警察局長的新北市長侯友宜，雖在2010年轉任政務官，但保留形式上的警察身份，今年7月16日就是他屆齡退休卸下警察身份的日子。侯友宜透過臉書發文說，他這一輩子以身為警察為榮，以警察為傲，終身愛警。

侯友宜回憶，他當初選擇走警察這條路，從沒有後悔。一路走來，看盡人間恩怨情仇、悲歡離合與世態炎涼，面對時代改變，警察同仁不斷調整步伐。不變的是，永遠堅守第一線，站在浪頭上，是責任也是使命，更是所有警察肩上必須扛起的重擔。

侯友宜表示，他自1980年畢業後，在台北市擔任刑警，負責處理重案，沒有輪休、沒有假日。面對槍林彈雨，面對綁架案營救人質時的心理談判作戰，他沒有任何猶豫空間，只有承擔、感同身受，全力以赴，走過沒有防彈衣的歲月，生與死不是要不要，而是直接勇敢面對。

▼侯友宜16日透過臉書曝光自己的警察服務證。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

侯友宜指出，自己始終把警校教導的「國家、正義、榮譽」放在第一位，「守護人民治安、守護這個國家，是我的使命、我的天職，更是我永遠不變的初心」。不管他人在哪裡，都會保護人民。

侯友宜強調，他要為國家人民，保有價值，不喜歡多談政治，只想好好做事，做有價值的事。台灣要找回當年純樸、善良、團結，永遠照顧好人民，讓他們能夠安居樂業，是他最大的心願。