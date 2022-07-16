梵谷《農婦》背後竟藏自畫像！137年前作品X光照下曝光　專家樂歪

▲梵谷《農婦》背後竟藏另一幅自畫像。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

蘇格蘭國家美術館在準備即將舉行的印象派畫展時，竟意外發現荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）其中一幅作品的背後，居然還藏有一幅自畫像，且當時梵谷的左耳還在，可以推斷是他早期的畫作。

▲專家將梵谷1885年的畫作《農婦的頭像》放到X光機下掃描時，發現背面還有一幅自畫像。（圖／路透）



綜合外媒報導，蘇格蘭國家美術館14日表示，愛丁堡的專家正在為即將到來的印象派畫展做準備，當他們將梵谷1885年的知名畫作《農婦的頭像》（Head of a Peasant Woman）放到X光機下掃描時，竟意外發現背面居然還有一幅自畫像。

▲這幅作品被幾層膠水和紙板覆蓋著，現在專家們正在評估去除。（圖／路透）



美術館館長福爾（Frances Fowle）激動地表示，這種狀況真的非常罕見，從肖像畫上留著鬍子的模樣看來，確實就是梵谷本人沒錯，他還戴著一頂寬邊的帽子，圍巾寬鬆地圍在脖子上，眼神直盯著前方，且左耳清晰可見，能推斷是他早期的作品，「我們發現了世界上最重要、最受歡迎藝術家之一梵谷的一幅不為人知的作品。」

事實上，梵谷早年為了節省開支，確實有將畫布翻過來再進行創作的習慣，這幅作品被幾層膠水和紙板覆蓋著，現在專家們正在評估，要如何在不傷害原畫的情況下，去除上方的膠水和紙板，目前這幅畫也確定會在畫展中展出。

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