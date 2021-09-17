新發現梵谷作品「Worn Out」百年來首曝光　阿姆斯特丹開放觀展

▲荷蘭一家博物館16日公布藝術大師梵谷（Vincent van Gogh）生前未曾公開的畫作「Worn Out」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

阿姆斯特丹一家博物館16日公布了，荷蘭已故知名畫家梵谷（Vincent van Gogh）先前未曾公開的創作素描習作「Worn Out」，被認定是後來一幅著名畫作《永恆之門》（At Eternity’s Gate）的初稿，這幅梵谷大師的素描作品目前正於博物館公開展出。

▲世界知名荷蘭畫家梵谷的素描習作「Worn Out」據悉是一名私人收藏家於1900年至1910年間取得，家族世代流傳而得以保存下來。（圖／路透）

根據路透社報導，位於阿姆斯特丹博物館廣場區的梵谷博物館16日公布了，已故的藝術大師梵谷生前一件不為人知的素描習作作品「Worn Out」，可見一名老人雙手抱頭坐在椅上，與後來1882年11月具影響力的版畫《永恆之門》極為相似，生前最後2個月又以此創作了油畫版本的《悲傷的老人》（Sorrowing Old Man），只差在觀看老人的視角不同。匿名的私人收藏家今年稍早向梵谷博物館要求進行真偽鑑定，高級研究員梅恩多普（Teio Meedendorp）認證了「Worn Out」就是《永恆之門》的創作初稿。

梅恩多普表示，從風格上來說，「Worn Out」與梵谷居在海牙的創作期間的許多人物研究完美契合，與最終版本的《永恆之門》間的關聯更是顯而易見，而就材料而言，也與梵谷在此時期使用的作畫媒材相符。梵谷博物館館長戈登克（Emilie Gordenker）說，梵谷確實對平凡人物感興趣也想表達情感，在疫情時代，「令人驚訝的是，我們可以與遊客分享這幅早期作品，博物館是開放的，我們非常開心這次可以展出。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast