　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最美星空秀！花蓮「太平洋靚彩節」越夜越美　走進梵谷名畫喝咖啡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

花蓮2020太平洋靚彩節（圖／花蓮縣政府提供）

▲「2020太平洋靚彩節」在太平洋公園南濱熱鬧登場，打造8大主題展區，歡迎各地遊客前往同樂。（圖／花蓮縣政府提供）

生活中心／綜合報導

綿延山丘綻放著一片黃橙滿開的金針花海，隨風搖曳美不勝收，此時再來個耶穌光加持，絕美景色有如置身仙境。每年一到金針花季，湧入花蓮著名的六十石山、赤科山賞花的旅客絡繹不絕，而今年六十石山的金針花開得晚，花期預估到10月底，想朝聖的話，還可把握最後的盛開時光。不過賞完了美景，別急著離開花蓮，因為花蓮越夜越精彩，全台最美的星空主題就在「太平洋靚彩節」浪漫登場，整個太平洋公園南濱將帶來東海岸最美燈海。

去年花蓮縣政府首次舉辦「太平洋花彩節」，吸引國內外遊客70萬人次參與，今年以「星空花蓮」為主題打造「2020太平洋靚彩節」，運用各種夜間光影裝置藝術結合太平洋公園原有自然地景之美，變幻展現太平洋濱特色，在涼爽的秋夜裡，上演一場場夢幻又充滿科技感的星空秀。即日起至11月15日止，遊客可以前往8大展區體驗光影之美，除了有許多不能錯過的拍照打卡夯點，還有一系列豐富的表演與大小朋友近距離互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2020太平洋靚彩節。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

▲全台最大的天文望遠鏡裝置藝術，讓遊客體驗星空的震撼。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

來到「太平洋靚彩節」，首先衝整個展區必看的主秀，也就是「星空下的夢想家」，這裡有全台最大、長15公尺的天文望遠鏡裝置藝術，結合LED屏幕，活動期間每晚6:15分～9:45分，每30分鐘展演一次，每場次約5分鐘，共8場次，在絢爛的光影藝術表演下，由花蓮最萌趣的觀光大使紅面鴨，帶領大家感受浩瀚星空的美麗及奧秘。

喜愛看表演的遊客，每晚7:30及8:30這兩個時段，「星空下的音樂」劇場皆有花蓮在地藝文團體的精彩演出，活動期間更安排了《奇幻童話之旅》及《星耀舞動Amis X Truku》兩齣不同的舞碼，集結愛麗絲夢遊仙境、花木蘭、白雪公主、冰雪奇緣等各種童話故事，帶來了一連串熱鬧的復古歌舞，另外也有阿美族與太魯閣族傳統原住民舞蹈的新創作，將花蓮的人文特色展露無遺。

此外，每週五、六、日19:00、20:00還有小朋友最愛的親子活動，每日2場，每場次約30分鐘，在星月相伴下，透過天文導覽，聆聽著那些關於星座的故事，或是欣賞即興默劇、水晶球、魔術互動雜耍，一起同遊同樂增進感情。

花蓮2020太平洋靚彩節（圖／花蓮縣政府提供）

▲坐在「星空下的咖啡座」，猶如置身在梵谷的名畫《夜晚露天咖啡座》。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

說起星空，不少人腦海中自動浮現起梵谷的著名畫作《星夜》，深藍色的夜空以及充滿力量的線條筆觸，是對這幅世界名畫最深刻的印象，「星空下的畫布」便以此為發想，利用現代科技展現作品真實、簡樸、強烈的色彩，鋪陳出一幅美麗夜色。而梵谷在南法亞爾居住時創作的《夜晚露天咖啡座》，「星空下的咖啡座」也悄悄重現了畫作中的一隅，遊客可以坐下來，一邊品味香醇的花蓮手作咖啡，在《starry night》的旋律中，仿佛走進畫裡一般，享受著靜謐的氣氛。

太平洋濱不只好看、好玩，當然也好好拍，像是「星空下的婚禮」象徵恆久誓言的愛心鑽石裝置藝術，是以達文西所籌辦一場名為《天堂盛宴》的婚禮所發想而來，搭配各式行星營造出浪漫氛圍；「星空下的詩人」引用唐代詩人杜牧《秋夕》中「臥看牽牛織女星」為題，將橫跨吉安溪的曲橋，打造成牛郎與織女間的鵲橋星廊，2大藝術區特別推薦情侶來逛逛，在滿天閃耀星空的包圍中為感情加溫，也很適合帶著友達以上、戀人未滿的曖昧對象，一起留下屬於彼此的美好回憶。

花蓮2020太平洋靚彩節（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼2020太平洋靚彩節。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

▲▼2020太平洋靚彩節。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

▲結合地景的各種光影裝置藝術，讓遊客拍個夠。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

另外，「星空下的流浪者」、「星空下的飛行」璀璨光影打造的七彩星河，讓夜晚多了一份唯美情調。「2020太平洋靚彩節」邀大家到花蓮參與難得一見的星空盛宴，活動期間，將暫停太平洋公園內車輛停放，建議民眾可將車輛停放於東大門廣場，於東大門接駁站搭乘活動專車前往，免於塞車及找停車位的煩惱，逛起來更輕鬆自在。

【太平洋靚彩節】
日期：10/17～11/15
時間：18:00～22:00
地點：太平洋公園南濱段

更多活動內容請詳：
花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/
太平洋靚彩節官網http://www.hl-pretty.com/
 

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
深V妹醉倒公廁　警幫返家留字條：心情不好，可以來找我
快訊／中正橋改建工程驚傳意外！工人失足墜新店溪
快訊／又增4例！　指揮中心下午說明
快訊／擊敗法國、澳洲！雙北確定拿下世壯運主辦城市
外送員「沒零錢找開」…遭面膜女電梯砸麻油雞！暴打3分鐘結局曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生日妹妹送蛋糕　他回禮惹哭對方：又要延1個月才能換iPhone 12了

不甩鋼軌斷裂！立委齊轟要「台鐵局長下台」　交通部允查明後懲處

快訊／又增4例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

全台最美星空秀！花蓮「太平洋靚彩節」越夜越美　走進梵谷名畫喝咖啡

糊塗媽弄丟錢包！　兒女立刻抱「3隻小豬」幫忙：這你拿去用

110年大學「個人申請」2181校系參與　4成校系只看國英數3科

院士須為本國籍或雙重國籍　中研院：下屆開始實行

影／台鐵鋼軌斷裂⋯張政源剉咧等！林佳龍「撂狠話」：他應負督導責任

翡翠水庫壩頂今實施人工增雨　助增加石門水庫集水量

沒企業敢用他！侏儒症患者開火鍋店圓夢爆紅　諧音取名有意義

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

生日妹妹送蛋糕　他回禮惹哭對方：又要延1個月才能換iPhone 12了

不甩鋼軌斷裂！立委齊轟要「台鐵局長下台」　交通部允查明後懲處

快訊／又增4例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

全台最美星空秀！花蓮「太平洋靚彩節」越夜越美　走進梵谷名畫喝咖啡

糊塗媽弄丟錢包！　兒女立刻抱「3隻小豬」幫忙：這你拿去用

110年大學「個人申請」2181校系參與　4成校系只看國英數3科

院士須為本國籍或雙重國籍　中研院：下屆開始實行

影／台鐵鋼軌斷裂⋯張政源剉咧等！林佳龍「撂狠話」：他應負督導責任

翡翠水庫壩頂今實施人工增雨　助增加石門水庫集水量

沒企業敢用他！侏儒症患者開火鍋店圓夢爆紅　諧音取名有意義

驚悚撞擊畫面曝光！新北酒駕女「逆向猛撞」17車　2騎士重摔噴飛

王志鵬／美國可能售台的QS-ER智慧水雷足以封鎖軍港嗎？

上課狂提問遭「5字勸阻」！高雄國中生暴走　持便當盒K破老師頭

外媒評測 iPhone 12 性能！大讚：比5G安卓好「但存1問題」

FENDI絕美「透明蕾絲包」製作過程曝光！　工匠親手打造限量20只

白襪目標招攬冠軍教頭　76歲拉魯薩有望復出掌兵符

林為洲盼拜登當選「撤瘦肉精」　江啟臣：國民黨不會押寶

生日妹妹送蛋糕　他回禮惹哭對方：又要延1個月才能換iPhone 12了

三年前曾封鎖道奇助太空人奪冠　光芒G3派莫頓對決布勒

台南安平重陽敬老　賴青足親訪祝賀百歲人瑞

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

生活熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

沙德爾「對流爆發」估今轉中颱！北北基7縣市豪大雨

台南幼師發餅乾　慘被告上教育局

1人用餐悲哀！　她倒紅茶回來「火鍋吃一半被收了」

台女：台男追求失敗人就消失　網：等告性騷擾？

館長回應「詹江村涉性侵」：真的很噁心！

月繳1599換5G+新手機！神扯合約曝光

快訊／新北、基隆升級「大豪雨」　台北宜蘭豪大雨特報

他激推「全聯冷萃咖啡」跟星巴克超像

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

牛仔玫瑰粉口罩重出江湖　10/24加賣2萬盒

更多熱門

相關新聞

展現「全台最美星空」　太平洋靚彩節閃亮登場

展現「全台最美星空」　太平洋靚彩節閃亮登場

繼全民運動會開幕式，「2020太平洋靚彩節」於今18日晚間熱鬧登場，由花蓮在地藝文團體及可愛萌小鴨為活動暖場。活動八大主題展區在縣長徐榛蔚及代言人謝哲青啟動後點亮，搭配絢爛靚彩星空秀，宣告「2020太平洋靚彩節」正式開始！

快訊／花蓮男砂婆礑溪晨泳…趴水底溺斃

快訊／花蓮男砂婆礑溪晨泳…趴水底溺斃

花蓮「太平洋靚彩節」試燈照曝光

花蓮「太平洋靚彩節」試燈照曝光

淡水殺手入侵　花蓮美崙溪驚見「鱷魚火箭」

淡水殺手入侵　花蓮美崙溪驚見「鱷魚火箭」

花蓮太平洋靚彩節活動、交通攻略

花蓮太平洋靚彩節活動、交通攻略

關鍵字：

花蓮太平洋靚彩節梵谷星夜星空太平洋公園南濱

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面