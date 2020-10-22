全台最美星空秀！花蓮「太平洋靚彩節」越夜越美　走進梵谷名畫喝咖啡

▲「2020太平洋靚彩節」在太平洋公園南濱熱鬧登場，打造8大主題展區，歡迎各地遊客前往同樂。（圖／花蓮縣政府提供）

生活中心／綜合報導

綿延山丘綻放著一片黃橙滿開的金針花海，隨風搖曳美不勝收，此時再來個耶穌光加持，絕美景色有如置身仙境。每年一到金針花季，湧入花蓮著名的六十石山、赤科山賞花的旅客絡繹不絕，而今年六十石山的金針花開得晚，花期預估到10月底，想朝聖的話，還可把握最後的盛開時光。不過賞完了美景，別急著離開花蓮，因為花蓮越夜越精彩，全台最美的星空主題就在「太平洋靚彩節」浪漫登場，整個太平洋公園南濱將帶來東海岸最美燈海。

去年花蓮縣政府首次舉辦「太平洋花彩節」，吸引國內外遊客70萬人次參與，今年以「星空花蓮」為主題打造「2020太平洋靚彩節」，運用各種夜間光影裝置藝術結合太平洋公園原有自然地景之美，變幻展現太平洋濱特色，在涼爽的秋夜裡，上演一場場夢幻又充滿科技感的星空秀。即日起至11月15日止，遊客可以前往8大展區體驗光影之美，除了有許多不能錯過的拍照打卡夯點，還有一系列豐富的表演與大小朋友近距離互動。

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▲全台最大的天文望遠鏡裝置藝術，讓遊客體驗星空的震撼。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

來到「太平洋靚彩節」，首先衝整個展區必看的主秀，也就是「星空下的夢想家」，這裡有全台最大、長15公尺的天文望遠鏡裝置藝術，結合LED屏幕，活動期間每晚6:15分～9:45分，每30分鐘展演一次，每場次約5分鐘，共8場次，在絢爛的光影藝術表演下，由花蓮最萌趣的觀光大使紅面鴨，帶領大家感受浩瀚星空的美麗及奧秘。

喜愛看表演的遊客，每晚7:30及8:30這兩個時段，「星空下的音樂」劇場皆有花蓮在地藝文團體的精彩演出，活動期間更安排了《奇幻童話之旅》及《星耀舞動Amis X Truku》兩齣不同的舞碼，集結愛麗絲夢遊仙境、花木蘭、白雪公主、冰雪奇緣等各種童話故事，帶來了一連串熱鬧的復古歌舞，另外也有阿美族與太魯閣族傳統原住民舞蹈的新創作，將花蓮的人文特色展露無遺。

此外，每週五、六、日19:00、20:00還有小朋友最愛的親子活動，每日2場，每場次約30分鐘，在星月相伴下，透過天文導覽，聆聽著那些關於星座的故事，或是欣賞即興默劇、水晶球、魔術互動雜耍，一起同遊同樂增進感情。

▲坐在「星空下的咖啡座」，猶如置身在梵谷的名畫《夜晚露天咖啡座》。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

說起星空，不少人腦海中自動浮現起梵谷的著名畫作《星夜》，深藍色的夜空以及充滿力量的線條筆觸，是對這幅世界名畫最深刻的印象，「星空下的畫布」便以此為發想，利用現代科技展現作品真實、簡樸、強烈的色彩，鋪陳出一幅美麗夜色。而梵谷在南法亞爾居住時創作的《夜晚露天咖啡座》，「星空下的咖啡座」也悄悄重現了畫作中的一隅，遊客可以坐下來，一邊品味香醇的花蓮手作咖啡，在《starry night》的旋律中，仿佛走進畫裡一般，享受著靜謐的氣氛。

太平洋濱不只好看、好玩，當然也好好拍，像是「星空下的婚禮」象徵恆久誓言的愛心鑽石裝置藝術，是以達文西所籌辦一場名為《天堂盛宴》的婚禮所發想而來，搭配各式行星營造出浪漫氛圍；「星空下的詩人」引用唐代詩人杜牧《秋夕》中「臥看牽牛織女星」為題，將橫跨吉安溪的曲橋，打造成牛郎與織女間的鵲橋星廊，2大藝術區特別推薦情侶來逛逛，在滿天閃耀星空的包圍中為感情加溫，也很適合帶著友達以上、戀人未滿的曖昧對象，一起留下屬於彼此的美好回憶。

▲結合地景的各種光影裝置藝術，讓遊客拍個夠。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

另外，「星空下的流浪者」、「星空下的飛行」璀璨光影打造的七彩星河，讓夜晚多了一份唯美情調。「2020太平洋靚彩節」邀大家到花蓮參與難得一見的星空盛宴，活動期間，將暫停太平洋公園內車輛停放，建議民眾可將車輛停放於東大門廣場，於東大門接駁站搭乘活動專車前往，免於塞車及找停車位的煩惱，逛起來更輕鬆自在。

【太平洋靚彩節】

日期：10/17～11/15

時間：18:00～22:00

地點：太平洋公園南濱段

更多活動內容請詳：

花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/

太平洋靚彩節官網http://www.hl-pretty.com/

