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8縣市熱爆！　「熱帶大陸氣團」盤據未來一週會更熱

▲▼夏日沙灘,海邊,比基尼,熱,白沙灣。（圖／記者陳詩璧攝）

▲未來一週還是高溫炎熱的天氣型態。（圖／記者陳詩璧攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天到下週一低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨，午後會有劇烈雷陣雨發生的機率。另外，「熱帶大陸氣團」盤據，台東可能出現極度高溫，最高可能達到38度，氣象局同時針對全台8縣市發佈高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出， 今日至下週一(16至18日)低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，其他近山區亦偶有局部雷陣雨，並有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台8縣市發佈高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

「熱帶大陸氣團」盤據在華中、華南屢創「極端高溫」，台灣在其邊緣、高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37度；花、東則在西南風背風面，另有「焚風效應」局部地區將出現「極端高溫」；應注意防曬、防中暑。

今日各地區氣溫：北部24至37度，中部23至35度，南部23至34度，東部24至38度。氣象局針對臺北市、新北市、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區，桃園市、新竹縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

下週二(19日) 起「太平洋高壓」逐日增強，各地高溫炎熱，午後近山區局部雷陣雨的範圍日漸縮小、機率逐日降低。下週四、五(21、22日)「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱一些，應密切觀察最新資料。

▼今(16日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空佈滿透光的高雲(卷雲、卷層雲)(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，西南沿海有弱降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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