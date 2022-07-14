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今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳德榮提醒，周五起防劇烈天氣。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（14日）雨區擴大！中央氣象局預報員陳伊秀表示，周五到下周一，中部和南部一整天不定時有局部短暫陣雨。氣象專家吳德榮提醒，周五至下周二，中南部及其他近山區午後有局部雷陣雨，並有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今清晨至上午馬祖地區易有局部濃霧，清晨5時已有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

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陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天南方雲系北移，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴為主，午後各地山區、中部以北地區有局部雷陣雨，其中南部和各地山區有較大雨勢機率。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，周五到下周一西南風影響，中南部一整天不定時有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區和東北部有局部雷陣雨；因背風沉降，北部、東半部高溫炎熱，大台北有37度高溫機率，東南部有焚風。她提醒，周六、周日中南部雨區會比較廣。

陳伊秀表示，下周二、下周三中南部持續有局部短暫陣雨，午後各地山區、北部、東北部有局部雷陣雨；至於目前在巴士海峽的低氣壓，發展條件不是說很好，可能就是一般低壓，將偏西移動到南海就弱掉了。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周五至下周二低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨，大氣不穩定，中南部地區及其他近山區午後有局部雷陣雨，並有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

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今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」
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