2縣市大雨特報　「熱帶大陸氣團」台東飆破38℃

▲今(15日)晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，西南風迎風面有低雲發展(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，伴隨降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，嘉義以南有局部降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

今天起到下週一低層大氣盛行西南風，西南部有局部陣雨，目前氣象局針對高屏地區發佈大雨特報。另外全台9縣市有高溫警示燈號，其中「熱帶大陸氣團」盤據，台東可能會飆破38度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日至下週一(15至18日)低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，中南部地區有局部雷陣雨，其他近山區午後亦偶有局部雷陣雨，並有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

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▲9縣市高溫燈號警示。（圖／中央氣象局）

「熱帶大陸氣團」盤據在華中、華南屢創「極端高溫」，台灣在其邊緣、高溫炎熱，最高氣溫可達37度以上；台東地區則在西南風背風面，另有「焚風效應」局部地區將出現38度以上的「極端高溫」；各地皆應注意防曬、防中暑。

今日各地區氣溫：北部24至37度，中部24至35度，南部24至34度，東部23至38度。東南部地區有焚風發生的機率，明(15)日中午前後宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號，請注意。

下週二、三(19、20日) 「太平洋高壓」逐日增強，各地高溫炎熱，山區午後雷陣雨的範圍縮小、機率逐日降低。下週四(21日)「熱帶大陸氣團」乾熱空氣逐漸東移出海，台灣天氣還將更熱一些，應密切觀察最新資料。