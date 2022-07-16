賢慧妹被媽寶氣到分手！一頓海鮮大餐讓她看清：男友JJ比剝殼蝦小

▲女子煮海鮮大餐幫男友慶生，被氣到分手。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／柯振中報導

一名女子透過交友軟體認識了異性，2人進而發展成男女朋友關係，沒想到她精心準備了男友的生日餐，卻被嫌得一無是處，氣得她拒絕再聯絡，「結論是勸大家交往期間真的要好好觀察男友，愛惜生命，遠離媽寶男。」

這名女子在Dcard上分享，她與前男友透過交友軟體認識，上週男友剛好生日，想要來點儀式感，於是她上網購買了2人份的海鮮組合箱，想挑戰浪漫又華麗的生日海鮮大餐。

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女子的廚藝十分拙劣，但購買的海鮮已經處理好，很多東西放進烤箱就能完成，因此認為應該沒多難，「當下就鐵了心來完成這頓豪華海鮮愛妻大餐。」

不過，女子與男友約6點30分左右見面，對方5點就到了，還不斷催促「我媽不耐煩妳快點下來」，她才知道原來每次2人約會，男友都是讓媽媽載到指定地點。

▲女子煮海鮮大餐幫男友慶生，對方卻嫌東嫌西。（圖／翻攝Dcard）



由於當時廚房仍開著火，女子下樓後立刻帶男友上樓，只有匆忙與男友的媽媽打了個招呼，沒想到上樓後男友瞬間爆氣，怒嗆「你對我媽很不尊重、沒禮貌」，讓她十分傻眼。

後來等到餐點上桌，男友不幫忙清理桌面、拿餐具就算了，吃了幾口還說「下次要不要跟我媽學做菜」，且一句謝謝都沒說，並不斷嫌棄菜色、要女友幫忙挑魚刺，讓她十分傻眼。

海鮮大餐裡包含了蝦子，當時女子看男友遲遲不動口，於是自己默默開始剝蝦殼，男友竟突然開口要求「順便幫我剝一下」，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。

▼女子替男友煮大餐慶生，卻被媽寶行徑氣到分手。（示意圖／免費圖庫pixabay）



女子瞬間爆氣，「老實講啦，這蝦子就算扒下來，也還是比他的丁丁長，真的可以不需要這個男友耶」，若家中有煮蝦子，她通常會幫全家人剝，但遇到這種不會看臉色、只會叫媽媽的傢伙，真的不必再多說什麼。

男友後來得知海鮮大餐沒有花很多錢，還崩潰怒吼女子「小氣」、「吃錢長大的嗎」，讓她下定決心不再聯繫，「整頓飯吃下來我大概只差沒有把食物咬爛反芻餵食，不管他今天說的話有幾分是玩笑，我真的是對他胃口倒滿滿。」

傻眼的經歷曝光，眾人相當心疼女子，一面倒留言力挺，「鱈魚又干貝的怎麼可能沒花很多錢，垃圾媽寶還嫌」、「我也不太會煮飯所以我感受得到你心意十足，我男友要是敢這樣絕對把他丁丁一起煮了喂狗吃」、「我說真話～妳真的好用心準備，而且看起來並不難吃。或許真的有廚藝方面的天賦。妳值得更好的」、「可憐媽寶男，拜託媽媽收好小寶貝一輩子不要放出來耶，然然又要我的婆婆殺了我了。」

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