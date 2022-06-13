美國妹狂點海鮮放滿整桌　爸媽見超澎湃嚇傻：我的天啊！

▲品嘗完台式海鮮美食後，美國女子終於相信台灣真的擁有世界等級的海鮮。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

台灣四面環海，是少數擁有眾多海鮮美食的國家。近日一名旅台的美國女子，就初次體驗台式風格的海鮮大餐，眾多的菜餚堆滿整張餐桌，美味的餐點與霸氣的餐具擺設，讓該名女子遠在美國的父母看到後大呼「我的天啊！」

YouTube頻道「不要鬧工作室」近日訪問到來台旅居的美國女子Amelia，他在聽聞「不要鬧工作室」作者強尼表示「台灣擁有世界等級的海鮮美食」後，一直對此言論感到半信半疑的。直到她真的實際體驗到時，看著鮮美的蝦子、蛤蠣、螃蟹美食，讓他心中充滿滿的讚嘆「這真是華麗」。

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而他也特別透過視訊電話，讓遠在美國的雙親看看這豐盛的台灣美食，Amelia的雙親看到後也是大為讚嘆「我的天啊！」、「看起來也太棒了」、「這樣展示美食真的看起來很漂亮」。Amelia還特別指著一盤蛤蠣說「這在老家印第安那州是根本看不到的」。

在與父母結束通話後，Amelia開始一一品嘗這些海鮮料理，每一道都讓他讚不絕口，而也是在品嘗過眾多美食後，這才讓他徹底感覺到「台灣真的擁有世界等級的海鮮美食」。

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