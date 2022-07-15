王必勝防疫戰果豐碩　執行力、協調力兼具獲蘇貞昌委任指揮官

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人羅秉成15日下午召開記者會，宣布新任衛福部長由次長薛瑞元升任，醫福會執行長王必勝則升任政務次長，並同時兼任中央流行疫情指揮官一職。院長蘇貞昌考量王多次支援前線防疫任務，展現高度的執行力跟靈活協調力，在防疫工作上幾乎無役不與，也是防疫團隊核心，因此兼任次長、指揮官，可以讓防疫隊行維持，也是無縫接軌。

▲行政院發言人羅秉成公布衛福部及指揮中心人事異動案。（圖／記者林敬旻攝）



羅秉成表示，本土疫情雖然逐漸趨緩，但因全球疫情有再升溫的跡象，針對未來變種病毒的挑戰，國內各項防疫措施的調整作為，都必須要有迅速的因應能力跟高度的執行力，因此蘇貞昌決定由原醫福會執行長王必勝升任為福部政務次長，同時兼任疫情指揮官。

羅秉成轉述，蘇院長認為，王必勝在疫情期間多次承擔支援全國防疫工作的前線指揮官，2年多來陸續協助阻絕多起群聚事件擴散危機，包括寶瓶星號、桃園安養中心、敦睦艦隊、部桃院內感染、苗栗電子廠、屏東Delta感染、北農環南市場、桃園機場、遠雄自貿區等案，近來更與醫療機構合作迅速設置北北基桃9大篩檢站，六都兒童疫苗接種站等，展現高度的執行力跟靈活協調力，頗受肯定。

羅秉成說，蘇院長期勉王必勝，能繼續展現高度整合長才，發揮安定人心力量，帶領團隊度過疫情難關。

在提問階段時，有媒體問到，指揮中心架構還有不同部會的官員，次長任指揮官會層級不夠高？羅秉成說，不至於，按照規定，疫情指揮中心指揮官是由院長指定，等於承院長之令執行指揮官動作。

羅秉成提到，指揮官工作裡對各項疫情掌握跟執行需要各部會配合辦理，所以在相關辦法裡，各部會也會指派代表跟參與作為成員，組織跟架構在過去2年多來運作非常成熟，更何況在行政院有擴大疫情防疫會議，每周都會召開，也是傾跨部會力量支持指揮中心防疫作為，跨部會聯繫不會有問題。