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上海98歲老人疑被強制接種疫苗病危　居委會：醫生評估可以打

▲天津市民前往接種點打疫苗。（圖／CFP）

▲上海傳出有老人被強制接種疫苗。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海傳出有98歲的老人被居委會的工作人員強制接種疫苗，導致嚴重併發症病危。對此，居委會工作人員表示，當時是醫生陪同前往的，經過了對方的同意，並且醫生評估老人身體狀況可接種疫苗。

該起事件發生在14日，一名網友在網路上指控，上海靜安區臨汾路1320弄的居委私自上門，強制給98歲的老人打疫苗，居委主任自己承認老人全程沒說過一句同意打疫苗的話也沒有簽過字，還拿不出老人簽字的接種承諾書，只說是醫生判定能打，且判定依據也拿不出來。

網友表示，目前老人已經生命垂危，醫院發出病危通知，但居委卻推卸責任。

對此，該居委會的工作人員表示，當時是醫生跟居委會幹部都去的，而且是在經過對方的同意的情況下，而且在醫生評估他們身體狀況可以打的情況下才打的，「老人的情況不行，就硬給他打，這個是不存在的。」

對於老人有無簽署「疫苗接種承諾書」的問題，工作人員解釋，理論上簽字的東西應該是有的，但是那些簽字的東西不會是交到他們這邊，「最後肯定是都交給交到醫生那邊去的。」

事件真相目前有待釐清，但不少網友都表示有類似經驗，「我老師的父親也遭遇居委強制打疫苗，好好的人接種當晚就去世，而居委的處理方式是到處踢皮球。」「我跟家人居住在彭浦新村，居委上門給78歲老人打疫苗，血壓當場測出來178，醫生判定可以打，並建議老人吃完降壓藥後打疫苗。」

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