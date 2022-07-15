台中+3293開186場記者會　盧秀燕：越嚴峻考驗我越在市民身邊

▲▼台中今天新增3293例，盧秀燕示，疫情越是嚴峻考驗，我越在市民身邊。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增3293例本土個案，相較上周五7月8日3851例，減少14.49%，市長盧秀燕下午主持疫情線上記者會表示，台中疫情已經離開高原期，但還是要做好防疫新生活，市府繼兒童快打站、長者快打站後，22日至25日將啟動6月至5歲的嬰幼兒快打站，疫情從去年5月爆發迄今，已經開了186場記者會，明天起將改採不定期召開，盧也細數市府多項首創的防疫作為，「越是嚴峻的考驗，我越在市民身邊」。

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盧秀燕表示，台中市預計7月22日開始施打6個月至5歲的嬰幼兒莫德納疫苗，第1批配撥3萬6000劑，第2批2萬4000劑，市府將妥善調配，讓家長都有足夠時間幫孩子思考、預約、接種疫苗，沒有預約到醫療院所接種的家長不需要擔心，市府已規劃46處快打站，施打時間從7月22日到25日，民政局明天起發放通知單。

去年三級警戒後，台中進入戰備狀態，市府自去年5月中迄今，1年多來已召開了186場記者會。「越是嚴峻的考驗，我越在市民身邊」，盧秀燕說，疫情期間大家一起經歷了許多事，去年第一批台商返台找不到安置地點，中央向台中求援，秉持「是同胞，就是家人」的理念，儘管有染疫風險，市府也幫台商們找尋地點，讓他們安心休養，跟家人團聚。

「要讓作戰的人有武器」，盧強調，磐石艦隊染疫，官兵的足跡讓一中商圈生意受創，當時防疫第一線的醫護人員在疫苗不足的狀況下想先施打，市府力挺到底，雖然外界有些責難，但現在看來是正確的決定，台中也是六都中率先提出「經濟振興」的城市，包含紓困九箭、紓困十方等，全力協助店家、攤商活絡經濟。

此外，市府1年多來也提出許多服務，例如各區前進指揮所、親子得來速、快篩陽得來速、給藥得來速等，幫醫護人員分擔壓力，提供市民醫療服務，在物資包中也加入血氧機，也送出百萬劑快篩，提供弱勢族群防疫資源。縱然疫情以來可能有些服務不周，但也希望市民能感受到整個市政府的努力，大家一起努力，讓台中變更好！

衛生局表示，中央公布台中今天有7人病逝，年齡介入66歲至95歲，3人打1劑，1人打2劑，3人打3劑，都有慢性病史或癌症，死因是呼吸衰竭。