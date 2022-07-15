兇嫌冷笑被逮「4冤魂怎償命」　網更絕望：不能死刑，有差嗎





▲冷血的李姓留著平頭，囂張正臉曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

昨（14）日一名槍手闖入南投縣草屯鎮康建生技公司，對5人行刑式槍決，釀4死、81歲賴男中彈重傷。不到24小時，警方終於在台中市中清路逮到冷血的李姓兇嫌。對於4條人命無辜葬送，網友似乎對司法能否還死者公道，也劃上極大的問號「這種的應該要死刑了吧？但想想，司法總是令人失望！」

據了解，槍手為離職的李姓男員工，而8年前，他與公司員工發生糾紛，追查2014年的判決書，李男因與一名洪姓女課長長期因為操作機器問題起爭執，李男還曾撂話，「過年後就會有一場好戲可看」，不久後便持鐵棍在公司外埋伏洪女，待洪女騎機車經過後，便猛力朝洪女頭部揮擊，口裡還不斷喊道，「我要讓妳死！」「打死妳！」等。

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李男事後遭到檢方依殺人未遂罪嫌起訴，法院開庭時，在此次槍擊案遇害的劉慶杉、張嘉綺以及重傷的賴敏男當時都曾出面作證，而說詞均對李男不利。其中賴敏男稱，自己曾聽過員工表示，李男揚言「過年後會有一場好戲」，他當時還出言相勸，要他不要這麼不禮貌。當時法院雖以罪證不足判李男無罪，但他也疑似因此懷恨在心而埋下殺機。

如今李男犯下槍殺案，警方在經過20小時的追緝，於今日下午1時50分在台中中清路一處養生館逮捕到李男，藏匿現場查扣到3副手銬、3把改造手槍以及近百發子彈，數量頗為驚人，宛如小型火藥庫。

透過畫面可見，李嫌當時為了躲避警方，竟躲在養生館屋頂夾層，但仍逃不過警方法眼，當場將他活逮。警方拘捕畫面事後曝光，只見李嫌蹲坐在夾層上方，與警方曉以大義，希望自己跳下夾層，但警方深怕他身上藏有武器，不敢輕舉妄動，並大喊，「再動就開槍」，沒想到李嫌竟露出笑容冷回，「袂啦，我甘願了啦！」

不僅如此，李男被帶出養生館現場時，他見到大批媒體，還露出詭異笑容大聲呼喊，「我要報仇，我有深仇大恨，我是報仇殺人的」，模樣相當囂張。

▲李嫌竟躲在養生館屋頂夾層。（圖／記者鄧木卿翻攝）



▲李嫌落網後，甚至高喊「大家好」。（圖／記者陳以昇攝）

儘管李男已被抓到，但對於4條寶貴性命無辜冤死，網友卻紛紛感慨，「抓到了？然後呢？執行死刑啊，新竹放火燒家人那個嫌犯死了沒」、「到時候又是可以教化，無期徒刑，浪費納稅人錢養他們...嘖」、「有沒有抓到都無所謂啊 ，他還是可以好好的活著 ⋯而那些失去家人的人，痛苦遺憾的活著」、「可教化只會讓治安越來越差」、「判死刑跟執行死刑是兩碼子的事呢」、「先絞刑，再判死刑，不判死刑對全國人不能交待」、「又不能死刑，有差嗎」。

▼網友對於凶嫌判死或可教化議題，引發熱烈討論。（圖／ETtoday新聞雲粉專）

